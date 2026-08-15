Важкохворий Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі доньки: "Сльози на очах"

71-річний актор особисто розділив із родиною цей святковий день.

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Брюс Вілліс на весіллі доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com, buuski

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Брюс Вілліс відвідав весілля своєї доньки Таллули

Як виглядав тяжкохворий голлівудський актор на святі

Голлівудський актор Брюс Вілліс несподівано з'явився на весіллі доньки Таллули, яка вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Видання Vogue опублікувало ексклюзивні весільні знімки, підтвердивши, що 71-річний артист особисто був присутній на церемонії.

Таллула та Джастін відсвяткували весілля у вузькому колі 8 серпня 2026 року на сімейному ранчо в Хейлі, штат Айдахо. На зворушливих чорно-білих знімках Брюс позує в оточенні молодят. Актор ніжно обіймає доньку, яка притиснулася до нього, а зять тепло тримає його за руку.

відео дня

Для церемонії Вілліс обрав легкий і зручний образ: світлу лляну сорочку з коротким рукавом, штани та солом’яний капелюх. Наречена з’явилася в білій сукні з букетом квітів.

На урочистості також була присутня колишня дружина Брюса і мама Таллули - актриса Демі Мур, яка спостерігала за реєстрацією з першого ряду.

Поява артиста на святі зворушила шанувальників до сліз. У коментарях під дописом Vogue користувачі не приховували емоцій.

Брюс Вілліс, Таллула Вілліс і Демі Мур / фото: instagram.com, Демі Мур

"У мене сльози на очах від того, що її батько зміг там бути"

"Так чудово! І Брюс був поруч, я вже плачу"

"Ах, Брюс був там, який особливий день для всіх, вітаю!"

Нагадаємо, у 2022 році Брюс Вілліс завершив акторську кар’єру, а у 2023 році його родина оголосила про важкий діагноз - лобово-скроневу деменцію.

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Раніше Главред повідомляв, що Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко увічнили день весілля не тільки в соцмережах, а й на власному тілі. У рамках весільних урочистостей популярна актриса та її чоловік-модель відвідали тату-салон, зробивши парні татуювання.

Також Соломія Вітвіцька продовжує ділитися з шанувальниками особливими моментами очікування первістка. Перебуваючи на 35-му тижні вагітності, популярна українська телеведуча, яка до цього вже розсекретила стать майбутньої дитини, зробила чергове відверте зізнання.

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Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році через порушення роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Лауреат двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

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