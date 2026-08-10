Дочка Брюса Вілліса вийшла заміж: на пошиття її сукні пішло 712 годин

Для церемонії Таллула Вілліс обрала розкішний весільний образ від відомого люксового бренду.

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Дочка Брюса Вілліса вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

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Весілля відбулося 8 серпня в Сан-Веллі, штат Айдахо, США

Створення сукні зайняло 712 годин роботи

32-річна Таллула Вілліс, молодша дочка акторів Брюса Вілліса та Демі Мур, вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. Пара перебуває у стосунках з 2023 року, а про заручини оголосила в грудні 2024-го.

Весілля відбулося 8 серпня в Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Для церемонії Таллула обрала розкішний весільний образ від відомого люксового бренду.

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Наречена з'явилася перед гостями в облягаючій сукні з шовкового атласу без бретелей. Наряд доповнювали драпірована спідниця, довгий шлейф і великий бант на спині. За задумом дизайнерів, він мав нагадувати красиво розгорнутий подарунок.

Створення сукні зайняло 712 годин роботи. Понад 400 годин майстри витратили на пошиття та остаточну обробку вбрання в ательє. Ще близько 60 годин пішло на ручну обробку: окремі пелюстки з органзи прикрашали бісером, після чого кожен елемент вручну кріпили до сукні.

Однією з найпомітніших деталей стало незвичайне скульптурне декольте. Його форма нагадувала образ Демі Мур, у якому актриса з’явилася на вечірці після церемонії "Оскар" на початку 2026 року. Таким чином, Таллула зробила тонкий натяк на стиль своєї знаменитої матері.

Знімками весільного образу Таллула поділилася в Instagram. Фотографії також з’явилися у Vogue Weddings.

Під час останньої примірки поруч із нареченою були її мама Демі Мур та сестри Румер і Скаут. Остання з гумором згадала, що ще за півроку до урочистості Таллула надсилала їй варіанти нарядів від більш доступного бренду, проте в підсумку зупинилася на ексклюзивній сукні від кутюр.

Для самої Таллули було важливо, щоб весільне вбрання відображало її індивідуальність. Вона хотіла створити незвичайний образ, який водночас підкреслював би її силу та впевненість.

У виборі сукні простежувалася й ще одна символічна деталь. Демі Мур, виходячи заміж за Брюса Вілліса, також обрала пишну білу сукню з довгим шлейфом і фатою. Тому весільний образ Таллули певною мірою перегукується з вбранням її матері.

Фото: instagram.com/buuski

Поки що невідомо, чи був присутній Брюс Вілліс на урочистостях доньки. Після розлучення з Демі Мур актор зберіг тісні стосунки з колишньою дружиною та їхніми дітьми. У пари є три доньки - Румер, Скаут і Таллула. Пізніше у Вілліса та його нинішньої дружини Емми Хеммінг Вілліс народилися ще дві доньки.

Останніми роками актор живе окремо від сім’ї через прогресуючу лобно-скроневу деменцію. За ним доглядають професійні доглядальниці.

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Про особу: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. У 2022 році завершив кінокар’єру, яка тривала 43 роки, у зв’язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Лауреат двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

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