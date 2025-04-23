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"Ми пообіцяли": Джордж Клуні зробив рідкісне зізнання про шлюб з Амаль

Анна Підгорна
23 квітня 2025, 02:00
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Клуні розповів, якої клятви він намагається дотримуватися вже 10 років.
Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуні новини - актор заговорив про стосунки з Амаль / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Джордж Клуні та Амаль Аламуддін разом понад 10 років
  • Актор розкрив секрет їхнього міцного шлюбу

Восени 2014 року американський актор Джордж Клуні розлучився зі своїм званням одного з головних холостяків Голлівуду, і взяв за дружину британського юриста Амаль Аламуддін. Багато хто дивився вельми скептично на спроби артиста стати зразковим сім'янином, проте його шлюб тримається вже більше десяти років, і, схоже, з кожним роком стає лише міцнішим.

Стосунки з Амаль, їхніх спільних дітей, двійнят Еллу та Александра (2017), і все, що стосується його сімейного життя, голлівудська зірка намагається зберігати в таємниці. Рідкісний виняток він зробив для програми CBS Mornings, в ефірі якої він розповів про сварки з дружиною.

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Точніше, Клуні зізнався, що і сьогодні він та Аламуддін дотримуються своєї весільної клятви ніколи не сваритися. "Пам'ятаю, що ми пообіцяли, що ніколи не будемо сваритися. Я пам'ятаю, як був тут (на передачі - прим. редактора) і вже говорив, що ми з Амаль ніколи не сварилися. Ми досі не сварилися. Ми намагаємося знайти тему для сварки!" - цитує актора видання Daily Mail.

Своїм секретом успішних стосунків артист вважає той факт, що він довго шукав, але все ж знайшов правильну жінку. "Я почуваюся таким надзвичайно щасливим, що зустрів свою неймовірну жінку. Я відчуваю, що зірвав джекпот. Немає й дня, щоб я не вважав себе найщасливішим чоловіком у світі. І це чудово", - каже Джордж Клуні.

Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуні новини - актор заговорив про стосунки з Амаль / ua.depositphotos.com

Шлюб з Амаль Аламуддін - другий у житті актора. З 1989 по 1993 рік Джордж Клуні був одружений на акторці Талії Болсам. Після розлучення з нею послідувала низка романів, яка принесла артистові славу плейбоя, і яку перервала своєю появою в його житті Амаль. У джентельменському списку Клуні стосунки з акторками Келлі Престон, Рене Зеллвегер, Крістою Аллен, моделями Лізою Сноудон і Елізабеттою Каналіс, спортсменкою Стейсі Кіблер та ін.

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Хто такий Джордж Клуні?

Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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