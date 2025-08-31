Дизайнерка Гасанова стала мамою - перші деталі

Коротко:
- Ельвіра Гасанова народила другу дитину
- Вона розповіла, якими були пологи
Українська модельєрка Ельвіра Гасанова повідомила радісну новину - вона вдруге стала мамою. 30 серпня на світ з'явився її син, якого вона і чоловік, бізнесмен Ехтірам Даміров, назвали Давідом. Пара також виховує спільну доньку Айлін (2021).
Гасанова розповіла, що Давід народився вагою 5.1 кг, і зростом 60 см. При цьому самі пологи, за словами Ельвіри, пройшли легко і швидко.
Ельвіра Гасанова подякувала всім, хто її підтримує і вітає з народженням сина, а також зізналася чоловікові в коханні - з появою малюка щастя в їхній сім'ї, яка нещодавно відзначила п'яту річницю, стало ще більше.
Про персону: Ельвіра Гасанова
Ельвіра Гасанова - дизайнерка, модельєрка. Засновниця брендів Gasanova (жіночий одяг) і Damirli (чоловічий одяг). Співпрацює з президентом України та його першою леді Володимиром і Оленою Зеленськими, а також створює луки для українського боксера Олександра Усика.
