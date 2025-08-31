Рус
Дизайнерка Гасанова стала мамою - перші деталі

Анна Підгорна
31 серпня 2025, 15:25
41
Ельвіра Гасанова вже розкрила стать малюка, його ім'я, зріст і рекордну вагу.
Ельвіра Гасанова з родиною
Ельвіра Гасанова народила - що відомо про другу дитину Гасанової / колаж: Главред, фото: instagram.com/gasanova_elvira

Коротко:

  • Ельвіра Гасанова народила другу дитину
  • Вона розповіла, якими були пологи

Українська модельєрка Ельвіра Гасанова повідомила радісну новину - вона вдруге стала мамою. 30 серпня на світ з'явився її син, якого вона і чоловік, бізнесмен Ехтірам Даміров, назвали Давідом. Пара також виховує спільну доньку Айлін (2021).

Гасанова розповіла, що Давід народився вагою 5.1 кг, і зростом 60 см. При цьому самі пологи, за словами Ельвіри, пройшли легко і швидко.

відео дня

Ельвіра Гасанова подякувала всім, хто її підтримує і вітає з народженням сина, а також зізналася чоловікові в коханні - з появою малюка щастя в їхній сім'ї, яка нещодавно відзначила п'яту річницю, стало ще більше.

Ельвіра Гасанова народила
Ельвіра Гасанова народила - що відомо про другу дитину Гасанової / instagram.com/gasanova_elvira
Ельвіра Гасанова народила
Ельвіра Гасанова народила - що відомо про другу дитину Гасанової / instagram.com/gasanova_elvira

Про персону: Ельвіра Гасанова

Ельвіра Гасанова - дизайнерка, модельєрка. Засновниця брендів Gasanova (жіночий одяг) і Damirli (чоловічий одяг). Співпрацює з президентом України та його першою леді Володимиром і Оленою Зеленськими, а також створює луки для українського боксера Олександра Усика.

