Дизайнерка Гасанова стала мамою - перші деталі

https://glavred.net/stars/dizayner-gasanova-stala-mamoy-pervye-detali-10694198.html

Українська модельєрка Ельвіра Гасанова повідомила радісну новину - вона вдруге стала мамою. 30 серпня на світ з'явився її син, якого вона і чоловік, бізнесмен Ехтірам Даміров, назвали Давідом. Пара також виховує спільну доньку Айлін (2021).

Гасанова розповіла, що Давід народився вагою 5.1 кг, і зростом 60 см. При цьому самі пологи, за словами Ельвіри, пройшли легко і швидко.

Ельвіра Гасанова подякувала всім, хто її підтримує і вітає з народженням сина, а також зізналася чоловікові в коханні - з появою малюка щастя в їхній сім'ї, яка нещодавно відзначила п'яту річницю, стало ще більше.

Ельвіра Гасанова народила - що відомо про другу дитину Гасанової / instagram.com/gasanova_elvira

Ельвіра Гасанова народила - що відомо про другу дитину Гасанової / instagram.com/gasanova_elvira

Про персону: Ельвіра Гасанова Ельвіра Гасанова - дизайнерка, модельєрка. Засновниця брендів Gasanova (жіночий одяг) і Damirli (чоловічий одяг). Співпрацює з президентом України та його першою леді Володимиром і Оленою Зеленськими, а також створює луки для українського боксера Олександра Усика.

