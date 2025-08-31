"Це погана хвороба": 37-річний Соломка зробив зізнання про свою непридатність до служби

В'ячеслав Соломка вперше розкрив діагноз, через який його зняли з військового обліку.

В'ячеслав Соломка новини - чому ведучого Соломку визнали непридатним для служби / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

В'ячеслава Соломку знято з військового обліку

Шоумен розкрив свій діагноз

Український ведучий і актор В'ячеслав Соломка навесні 2025 року повідомив, що бронювання від мобілізації він не має, але в ньому для шоумена немає потреби - у 2022 році його визнали непридатним для військової служби і зняли з обліку за станом здоров'я. Тоді свій діагноз Соломка розкривати не став, але зазначив, що пройшов ВЛК відповідно до всіх правил.

У нещодавній розмові з Мирославою Мандзюк В'ячеслав все ж наважився озвучити проблему, яка звільнила його від служби. Він розповів, що має цілу низку недуг, серед яких і новоутворення в головному мозку.

"Новоутворення головного мозку. Це погана хвороба, поважна історія? Це один з тих діагнозів, які у мене є. Я не буду повністю медичну книжку відкривати, але думаю, що цього достатньо", - каже В'ячеслав Соломка. Він також додав, що дізнався про свій діагноз у 2017 році, і відтоді щодня приймає необхідні препарати. Чи є новоутворення доброякісним або злоякісним ведучий уточнювати не став.

В'ячеслав Соломка новини - чому ведучого Соломку визнали непридатним для служби / Скриншот YouTube

Про персону: В'ячеслав Соломка В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

