'Справу закрито': Кондратюк повідомив про завершення конфлікту з Козловським

13 років Ігор Кондратюк і Віталій Козловський не могли знайти спільну мову на тлі великого боргу співака.

Віталій Козловський виплатив борг Ігорю Кондратюку - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, Facebook Ігорко Кондратюк

Віталій Козловський заборгував Ігорю Кондратюку за порушення авторських прав

Через 13 років борг офіційно погашено, повідомив шоумен

У 2012 році музичний продюсер Ігор Кондратюк і співак Віталій Козловський припинили свою співпрацю. Після цього артист на своїх концертах заспівав кілька композицій, авторські права на які належали шоумену.

Так почався багаторічний конфлікт між Кондратюком і Козловським: перший вимагав у свого колишнього підопічного велику суму, призначену судом, другий виплачував у міру можливостей, а разом вони несхвально висловлювалися один про одного в пресі та соціальних мережах.

Сьогодні у своєму блозі у Facebook Ігор Кондратюк повідомив, що ворожнечу (принаймні її фінансову частину) офіційно завершено. "Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито".

Віталій Козловський виплатив борг Ігорю Кондратюку - деталі / Facebook Ігорко Кондратюк

Віталій Козловський в Instagram підтвердив слова музичного продюсера - у нього більше немає боргів перед Кондратюком, і тепер він офіційно може виконувати треки, які колись зробили його знаменитим. "Я вільний від Кондратюка! Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Дякую всім, хто вірив і чекав. I’ll be back із Шекспіром (і не тільки з ним) вже дуже скоро! The Show must go on", - написав артист.

Віталій Козловський повідомив про закриття боргу / instagram.com/vkozlovsky_music

Конфлікт між Козловським та Кондратюком Український співак Віталій Козловський і музичний продюсер Ігор Кондратюк почали співпрацювати на початку двотисячних, після перемоги артиста на проєкті "Шанс". У 2012 році вони оголосили про розрив ділових відносин, після чого на Козловського чекав судовий розгляд: на концертах Віталій, уже як самостійний артист, продовжив виконувати пісні, написані за часів співпраці з Кондратюком, і авторські права на які належать продюсеру. За порушення Віталій зобов'язаний виплатити колишньому покровителю велику суму. Відтоді в пресі співак та продюсер стали відгукуватися одне про одного не дуже схвально. Скандал між Кондратюком і Козловським спалахнув із новою силою після того, як восени 2023 року стало відомо, що Ігор Кондратюк вилучає військову зарплату Віталія Козловського в рахунок погашення боргу практично повністю. Тоді співак-воїн запропонував продюсеру мирний договір, у якому вони могли б обговорити комфортніші умови виплат на час проходження артистом військової служби. Шоумен відповів колишньому підопічному в грубій формі відмовою, та назвав його "неуком та рецидивістом із порушення авторського права".

