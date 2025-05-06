Ексдружина Positiff зателефонувала йому серед ночі: "Що таке справжнє розлучення?"

Коротко:
- Андрійчук і Позитив не разом уже 4 роки
- Дизайнерка розповіла, як складається її спілкування з колишнім чоловіком зараз
Навесні 2021 року Олексій Positiff Завгородній розлучився з Анною Андрійчук, дизайнеркою та подругою Насті Каменських. Пара була разом 15 років, 8 з яких - в офіційному шлюбі.
Ймовірною причиною розставання називають роман Позитива з Юлією Сахневич, танцівницею і його нинішньою дружиною, з якою артист познайомився на зйомках шоу "Танці з зірками". Однак Загвородній ці чутки рішуче заперечує, і каже, що роман із Юлією розпочався тоді, коли обидва партнери були вже офіційно вільні.
У пресі експодружжя Андрійчук та Завгороднього своє розставання та його причини коментують рідко та неохоче, зазначаючи, що воно відбулося мирно та за обопільною згодою. Зараз Олексій і Анна навіть підтримують час від часу дружнє спілкування.
Про це розповіла Анна у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала скріншот бесіди з Позитивом по відеозв'язку з підписом: "Знаєте, що таке справжнє розлучення з повагою? Це коли радієте успіхам одне одного. Пишаюся тобою як і завжди. Тільки вперед, друже".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що улюбленець Лесі Нікітюк не на жарт налякав ведучу - у пса Рафіка з самого ранку почали відмовляти лапи. Господиня в екстреному порядку відвезла тварину в клініку, де їй поставили діагноз.
Також комік Степан Казанін зізнався, чому Олена Кравець залишила Студію Квартал 95, і яку роль у рішенні артистки піти та почати нову кар'єру зіграли її колеги-чоловіки.
Читайте також:
- Jerry Heil виступить на Євробаченні-2025 без Alyona Alyona - що сталося
- "Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що трапилося
- "Ганьбить українську націю": відома актриса "рознесла" втікача Потапа
Хто такий Позитив?
Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред