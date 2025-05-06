Ексдружина Positiff зателефонувала йому серед ночі: "Що таке справжнє розлучення?"

Анна Андрійчук висловилася про свої стосунки з колишнім коханим.

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Positiff і Анна Андрійчук - ексдружина Позитива прокоментувала їхнє розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Коротко:

Андрійчук і Позитив не разом уже 4 роки

Дизайнерка розповіла, як складається її спілкування з колишнім чоловіком зараз

Навесні 2021 року Олексій Positiff Завгородній розлучився з Анною Андрійчук, дизайнеркою та подругою Насті Каменських. Пара була разом 15 років, 8 з яких - в офіційному шлюбі.

Ймовірною причиною розставання називають роман Позитива з Юлією Сахневич, танцівницею і його нинішньою дружиною, з якою артист познайомився на зйомках шоу "Танці з зірками". Однак Загвородній ці чутки рішуче заперечує, і каже, що роман із Юлією розпочався тоді, коли обидва партнери були вже офіційно вільні.

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У пресі експодружжя Андрійчук та Завгороднього своє розставання та його причини коментують рідко та неохоче, зазначаючи, що воно відбулося мирно та за обопільною згодою. Зараз Олексій і Анна навіть підтримують час від часу дружнє спілкування.

Positiff і Анна Андрійчук - ексдружина Позитива прокоментувала їхнє розлучення / instagram.com/positiff

Про це розповіла Анна у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала скріншот бесіди з Позитивом по відеозв'язку з підписом: "Знаєте, що таке справжнє розлучення з повагою? Це коли радієте успіхам одне одного. Пишаюся тобою як і завжди. Тільки вперед, друже".

Positiff і Анна Андрійчук - ексдружина Позитива прокоментувала їхнє розлучення / instagram.com/annchuk

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Хто такий Позитив? Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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