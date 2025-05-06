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"Шукаю принца": Віра Брежнєва в трусах заявила про термінові пошуки чоловіка в Бухарі

Віталій Кірсанов
6 травня 2025, 19:30
352
Під час концерту Віра Брежнєва сказала, що шукає чоловіка в Узбекистані.
Віра Брежнєва оголосила про пошуки принца в Узбекистані
Віра Брежнєва заявила про пошуки принца в Узбекистані / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Віра Брежнєва сподівається знайти особисте щастя
  • Співачка готова поїхати слідом за чоловіком у Самарканд або Бухару

Українська 43-річна співачка Віра Брежнєва, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але 2022 року все ж підтримала Україну, виступила в Узбекистані.

Під час концерту Віра Брежнєва заявила, що шукає чоловіка в Узбекистані. Зізнання артистки зі сцени публікує Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

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Перед виконанням хіта "Я не поняла" колишня дружина композитора Костянтина Меладзе повідомила зі сцени, що все ще сподівається знайти особисте щастя, навіть коли їй "трохи за 40".

"Я шукаю узбецького принца. Де він? Навіть якщо він на коні сюди приїхав. Покажися!", - оголосила артистка.

Перебуваючи на сцені в чорних трусах, вона додала, що готова поїхати слідом за чоловіком у Самарканд або Бухару, але готувати вона не любить.

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Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / інфографіка: Главред

Віра Брежнєва - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Вірі Брежнєвій під час виступу в Алмати запропонували вийти заміж. Брежнєва запитала у шанувальника про його фінанси і нерухомість.

Раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

Нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

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Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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