Акції Rheinmetall зросли у 14 разів після початку війни в Україні - подробиці

Анна Косик
11 серпня 2025, 17:17
На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україні компанія суттєво подорожчала.
Рейнметалл, евро
Акції провідної німецької оборонної компанії різко підскочили / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/UOP_Official

Головне:

  • Курс акцій Rheinmetall суттєво зріс після початку повномасштабної війни в Україні
  • Компанія підвищила свою вартість за рахунок постачання зброї Україні та країнам НАТО

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall на тлі повномасштабної війни в Україні помітно підвищив свою вартість. Якщо станом на 25 лютого 2022 року акція компанії коштувала 107,05 євро, то сьогодні її вартість 1554,50 євро.

Таким чином, курс акцій компанії за три роки збільшився більш як у 14 разів і не виключено, що зростатиме й надалі.

акции Рейнметалл
Курс акцій Rheinmetall / фото: скріншот

Зауважимо, що Rheinmetall займається виробництвом танків, військової автотехніки, артилерії, зенітних снарядів та боєприпасів. Усе це озброєння необхідне Україні під час війни проти країни-агресорки Росії, тому компанія постачає його Києву.

Окрім цього попит на різноманітну зброю є у країн НАТО, які протягом останніх декількох років відчули підвищений рівень загрози зі сторони Росії і почали вкладати більше коштів у забезпечення оборони.

Українці допомагають примножувати бюджет Німеччини

Бюджет Німеччини продовжує поповнюватися не лише за рахунок податків оборонних компаній, але й безпосередньо українців. Як пише Deutsche Welle, дані Федерального агентства праці Німеччини свідчать, що станом на серпень 2025 року майже 272 тисячі українських біженців працевлаштовані у країні і, відповідно, сплачують у бюджет податки.

Ситуація в Німеччині - останні новини по темі

Раніше у Німеччині заявили, що Україна буде мати засоби впливу, які дозволять захищатися від агресії Росії, зокрема за рахунок можливості "впливу на територію РФ".

Напередодні стало відомо, що у Німеччині закликають скасувати виплати соціальної допомоги Bürgergeld біженцям з України, які вже перебувають у країні та приїдуть до неї у майбутньому.

Нагадаємо, Главред писав, що Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. Це стало можливим завдяки угоді з США, за якою Берлін першим отримає новітні системи натомість.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини постачання зброї
