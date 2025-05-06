Учасника Нацвідбору на Євробачення-2025 затримала поліція - що сталося

Муаяд розповів про своє правопорушення, яке покарання отримав та які висновки зробив.

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Муаяд новини - за що співака оштрафувала поліція / колаж: Главред, фото: instagram.com/muayad_official

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Що порушив Муаяд

Як поліція покарала музиканта

Український співак Муаяд, який пройшов до лонгліста Національного відбору на Євробачення-2025, розповів про проблеми із законом. У Києві молодого артиста затримала поліція.

Інцидент трапився через куріння в громадському місці - правоохоронці підійшли до Муаяда, коли той курив електронну сигарету біля входу в метро. Йому повідомили про правопорушення і виписали штраф у розмірі 51 грн.

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"Подув електронкою біля метро. Підійшли ввічливі поліцейські. Кажуть: "Штраф 51 гривня за куріння у заборонених місцях відповідно до статті 175-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення". Чесно, не знав, що це заборонено саме на тому місці, за ці гроші краще стакан какао взяв би. Але незнання — не відмазка. Мораль проста: куріння — це не круто. Навіть електронка — це шкода для себе й оточення. Роблю висновки. Живу і вчуся", - написав музикант у своєму блозі в Instagram.

Муаяд новини - за що співака оштрафувала поліція / instagram.com/muayad_official

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