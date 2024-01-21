Що сталося із зіркою серіалу "Каменська" , який ховав наркотики в трусах

Путініст Руденко після безглуздих виправдань став обвинуваченим у кримінальній справі.

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Анатолій Руденко може сісти на три роки / колаж: Главред, фото: instagram.com/to100nado

Російський актор-путініст Анатолій Руденко, зірка популярних серіалів "Каменська", "Дві долі", "Ангел-охоронець" та ін., Анатолій Руденко був затриманий і доставлений в одну з поліцейських ділянок столиці країни-окупанта в середу, 17 січня.

При обшуку під нижньою білизною артиста, в області паху, правоохоронці виявили приклеєний скотчем пакетик. У ньому містилося 5.7 грам наркотичного препарату мефедрону, який Руденко нібито знайшов на вулиці. Актор стверджує, що спершу прийняв речовину за отруту для собак, але з якої причини він вирішив клеїти це собі в інтимному місці, не уточнив.

РосЗМІ повідомляють, що зараз його випустили з поліції під зобов'язання про явку. Таке м'яке рішення було прийнято, так як раніше Руденко проблем з законом не мав.

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Проте проти Анатолія Руденка відкрили кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків без мети збуту. Акторові може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

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