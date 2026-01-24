Самойлова забере все у путініста-підкаблучника Джигана: втратить все

Блогерка Самойлова залишить свого колишнього чоловіка без нічого.

https://glavred.net/starnews/samoylova-zaberet-vse-u-putinista-podkabluchnika-dzhigana-lishitsya-vsego-10735133.html Посилання скопійоване

Оксана Самойлова планує відібрати все у зрадника Джигана / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Коротко:

Що відбере Самойлова у Джигана

Чи збирається він оскаржувати

Колишній одеський репер, а нині путініст і посіпака російської блогерки Оксани Самойлової Джиган, віддасть своїй колишній дружині Оксані майно майже на півмільярда рублів (285 млн гривень), якщо не зможе оскаржити шлюбний договір.

За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, вся сімейна нерухомість пари була оформлена саме на Джигана. Тепер захист репера буде наполягати, що він погодився передати все майно дружині "в уразливому стані".

відео дня

Джига втратить все SHOT / Фото

У списку нерухомості Джигана-путініста величезний триповерховий особняк у котеджному селищі "Шато Соверен" площею майже 1300 м². Всередині хамам, кінотеатр, камін, кабінет, тренажерний зал і багато іншого. Плюс оздоблення з каменю, інтер'єр з дорогих матеріалів, дизайнерський ремонт і ділянка на 22 сотки. Будинок разом з ділянкою оцінюється більш ніж в 350 млн (200 млн рублів).

Крім того, на ім'я репера оформлені і три дешеві квартири. Перша — однокімнатна на 34 м² у Войковському районі. Її власником репер став у 2015 році. Оцінюється вона в 12 млн (6 млн гривень). Через півроку музикант заволодів другою схожою міні-квартиркою 36 м² в Хорошевському районі. Вона трохи ближче до центру і коштує дорожче — 16 млн (8 млн гривень). Третє житло на артиста записали в 2018-му — вже серйозніше. Двокімнатна квартира 63 м² в Очаково-Матвєєвському за 25 млн (13 млн гривень).

Джига втратить все / Фото SHOT

Бонусом до нерухомості блогерці дістанеться ще й Volkswagen Multivan, куплений у 2018 році. Його вартість зараз становить близько 4 млн (2 млн гривень).

За словами адвоката, Джиган в момент підписання шлюбного договору приймав ліки і не розумів, що робить.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що раніше також скандальна коханка колишнього чоловіка російської співачки Алсу, яка мовчить про те, що її терористична батьківщина вторглася в суверенну Україну, виходить заміж.

Раніше також стало відомо, що Кейт Міддлтон стала дизайнером власного пальто в клітинку і вже з'явилася в ньому на публіці.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Джиган Джиган (справжнє ім'я — Денис Устименко-Вейнштейн) — реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред