Самойлова забере все у путініста-підкаблучника Джигана: втратить все

Колишній одеський репер, а нині путініст і посіпака російської блогерки Оксани Самойлової Джиган, віддасть своїй колишній дружині Оксані майно майже на півмільярда рублів (285 млн гривень), якщо не зможе оскаржити шлюбний договір.
За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, вся сімейна нерухомість пари була оформлена саме на Джигана. Тепер захист репера буде наполягати, що він погодився передати все майно дружині "в уразливому стані".
У списку нерухомості Джигана-путініста величезний триповерховий особняк у котеджному селищі "Шато Соверен" площею майже 1300 м². Всередині хамам, кінотеатр, камін, кабінет, тренажерний зал і багато іншого. Плюс оздоблення з каменю, інтер'єр з дорогих матеріалів, дизайнерський ремонт і ділянка на 22 сотки. Будинок разом з ділянкою оцінюється більш ніж в 350 млн (200 млн рублів).
Крім того, на ім'я репера оформлені і три дешеві квартири. Перша — однокімнатна на 34 м² у Войковському районі. Її власником репер став у 2015 році. Оцінюється вона в 12 млн (6 млн гривень). Через півроку музикант заволодів другою схожою міні-квартиркою 36 м² в Хорошевському районі. Вона трохи ближче до центру і коштує дорожче — 16 млн (8 млн гривень). Третє житло на артиста записали в 2018-му — вже серйозніше. Двокімнатна квартира 63 м² в Очаково-Матвєєвському за 25 млн (13 млн гривень).
Бонусом до нерухомості блогерці дістанеться ще й Volkswagen Multivan, куплений у 2018 році. Його вартість зараз становить близько 4 млн (2 млн гривень).
За словами адвоката, Джиган в момент підписання шлюбного договору приймав ліки і не розумів, що робить.
Про особу: Джиган
Джиган (справжнє ім'я — Денис Устименко-Вейнштейн) — реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою і блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.
