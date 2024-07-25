Колишня дружина Тома Круза налякала фанів гематомою під оком

Американська акторка і колишня дружина Тома Круза Кеті Холмс опинилася в центрі пікантної історії. Артистку застукали папараці під час прогулянки Нью-Йорком у вигляді, який викликав занепокоєння у її шанувальників.
Так на сайті Ace Showbiz нещодавно з'явився знімок. На ньому Кеті йде вулицею в непримітному одязі і з величезним синцем під оком. Інше око явно опухло.
Холмс не стала приховувати гематоми під сонцезахисними окулярами або косметикою. Ймовірно, акторка розраховувала, що її обличчя буде не видно в тіні від козирка бейсболки.
Звідки у голлівудської знаменитості синці під очима - це питання залишається загадкою. Вони могли б бути наслідками уколів краси, проте 45-річна акторка завжди на публіці виступала, як адепт природного старіння.
Сама Холмс не зізнається, що сталося з її обличчям. Але, на доказ того, що з нею все гаразд, вона того ж дня, коли її знімок розлетівся Мережею, у своєму блозі в Instagram виклала кілька селфі. Варто зазначити, що на фото немає й натяку на синці.
Хто така Кеті Холмс?
Кеті Холмс - американська акторка. Найбільш відома завдяки ролі Джоуї Поттер у телесеріалі "Бухта Доусона" (1998-2003). Була визнана різними виданнями однією з найпривабливіших жінок усіх часів. Була обличчям рекламних кампаній брендів Garnier, Coach, Miu Miu, Ann Taylor, Bobbi Brown тощо.
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