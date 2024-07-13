Алек Болдвін плакав у залі суду: суд виніс остаточне рішення

Голлівудський актор Алек Болдвін розплакався, коли суддя штату Нью-Мексико відхилив проти нього справу про ненавмисне вбивство за стрілянину зі смертельними наслідками на зйомках фільму "Іржа".
За даними Бі-Бі-Сі, суд завершився за три дні після суду над Болдвіном у Санта-Фе, у суді лише за кілька миль від того місця, де кінооператорку Галіну Гатчінс було застрелено з револьвера, який Болдвін використовував на репетиціях.
Це вдруге, коли справа проти актора припиняється після стрілянини в жовтні 2021 року. Його більше не судитимуть.
Хто такий Алек Болдвін?
Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".
Його адвокати стверджували, що поліція і прокуратура приховали докази - партію куль, - які могли бути пов'язані зі стріляниною. Ключовим аспектом справи було те, як бойові набої опинилися на знімальному майданчику, а адвокати пана Болдвіна поставили під сумнів перебіг розслідування і помилки, яких припустилася влада, що розглядала місце події.
Алек Болдвін і його дружина Хіларія плачуть після того, як суддя в Нью-Мексико відкинула всі звинувачення проти нього та закрила справу без упереджень.- Yashar Ali ? (@yashar) July 12, 2024
Це сталося після того, як суддя встановила, що сторона обвинувачення приховала від захисту матеріали Брейді.
Справа проти Болдуіна була пронизана... pic.twitter.com/1dq9Oa6Fl5
Їхнє клопотання спричинило низку примітних подій: один із двох спеціальних прокурорів, які ведуть справу, подав у відставку, а суддя Мері Марлоу Соммер розпустила присяжних, щоб заслухати кількох свідків.
За словами адвоката Болдвіна, кулі могли бути пов'язані зі смертю пані Хатчінс, але були зареєстровані в іншій справі під іншим номером.
Прокурори стверджували, що боєприпаси не мали стосунку до справи і не відповідали кулям, знайденим на знімальному майданчику "Іржавості".
Однак суддя постановив, що їх все одно слід було передати команді захисту Болдвіна.
Прокурори не зможуть знову висунути обвинувачення проти Болдвіна. "Справу закрито", - заявив Бі-бі-сі адвокат Лос-Анджелеса Джошуа Ріттер.
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Нагадаємо, раніше акторові Алеку Болдвіну буде пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві через стрілянину в кінематографістку Галину Гатчінс, яку було вбито на знімальному майданчику, коли він вистрілив із бутафорської зброї.
Раніше також Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила опреатора-постановника з України Галину Гатчінс, заявив, що вінзакінчує свою акторську кар'єру.
Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.
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