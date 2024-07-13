Алек Болдвін плакав у залі суду: суд виніс остаточне рішення

Артистові загрожувало обвинувачення за вбивство українки.

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Болдвін, суд / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Алек Болдвін розплакався, коли суддя штату Нью-Мексико відхилив проти нього справу про ненавмисне вбивство за стрілянину зі смертельними наслідками на зйомках фільму "Іржа".

За даними Бі-Бі-Сі, суд завершився за три дні після суду над Болдвіном у Санта-Фе, у суді лише за кілька миль від того місця, де кінооператорку Галіну Гатчінс було застрелено з револьвера, який Болдвін використовував на репетиціях.

Це вдруге, коли справа проти актора припиняється після стрілянини в жовтні 2021 року. Його більше не судитимуть.

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Хто такий Алек Болдвін? Александр Рей "Алек" Болдвін III - американський актор кіно, телебачення та озвучування, комік, кінорежисер і письменник. Лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" і "Тоні", повідомляє портал "Вікіпедія".

Його адвокати стверджували, що поліція і прокуратура приховали докази - партію куль, - які могли бути пов'язані зі стріляниною. Ключовим аспектом справи було те, як бойові набої опинилися на знімальному майданчику, а адвокати пана Болдвіна поставили під сумнів перебіг розслідування і помилки, яких припустилася влада, що розглядала місце події.

Алек Болдвін і його дружина Хіларія плачуть після того, як суддя в Нью-Мексико відкинула всі звинувачення проти нього та закрила справу без упереджень.



Це сталося після того, як суддя встановила, що сторона обвинувачення приховала від захисту матеріали Брейді.



Справа проти Болдуіна була пронизана... pic.twitter.com/1dq9Oa6Fl5 - Yashar Ali ? (@yashar) July 12, 2024

Їхнє клопотання спричинило низку примітних подій: один із двох спеціальних прокурорів, які ведуть справу, подав у відставку, а суддя Мері Марлоу Соммер розпустила присяжних, щоб заслухати кількох свідків.

За словами адвоката Болдвіна, кулі могли бути пов'язані зі смертю пані Хатчінс, але були зареєстровані в іншій справі під іншим номером.

Прокурори стверджували, що боєприпаси не мали стосунку до справи і не відповідали кулям, знайденим на знімальному майданчику "Іржавості".

Однак суддя постановив, що їх все одно слід було передати команді захисту Болдвіна.

Прокурори не зможуть знову висунути обвинувачення проти Болдвіна. "Справу закрито", - заявив Бі-бі-сі адвокат Лос-Анджелеса Джошуа Ріттер.

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Нагадаємо, раніше акторові Алеку Болдвіну буде пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві через стрілянину в кінематографістку Галину Гатчінс, яку було вбито на знімальному майданчику, коли він вистрілив із бутафорської зброї.

Раніше також Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила опреатора-постановника з України Галину Гатчінс, заявив, що вінзакінчує свою акторську кар'єру.

Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

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