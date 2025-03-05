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Молодший син Віталія Кличка розповів, як реагує на порівняння з батьком

Анна Підгорна
5 березня 2025, 22:16
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Максим-Олександр Кличко будує спортивну кар'єру, і отримує від тата і дядька велику підтримку.
Максим Кличко
Максим Кличко розповів про стосунки з батьком і дядьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/maximklitschko1

Короткий зміст:

  • Молодший син Віталія Кличка і племінник Володимира Кличка грає в баскетбол за збірну України
  • Спортсмен розповів, як тато і дядько ставляться до його кар'єри

Молодший із трьох дітей Віталія Кличка та Наталії Єгорової, 19-річний Максим Кличко, займається баскетболом - нещодавно молодий спортсмен дебютував за збірну України. Федерації баскетболу України Кличко-молодший розповів, що думає про те, що його спортивну кар'єру порівнюють із батьківською.

"Я дуже радий, що мене порівнюють із батьком у контексті спорту - це великий аванс для мене, адже я ще не на тому рівні. Але сподіваюся, що в майбутньому зможу представляти Україну на тому рівні, на якому це робив він. Звичайно, я бачу всі ці заголовки, всі ці паралелі й порівняння, але я намагаюся концентруватися на своїй грі. А ці паралелі з батьком для мене - це мотивація, і я радий, що зміг собі довести, що вмію грати і що я у збірній не через прізвище", - каже Максим.

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Також баскетболіст розповів, що отримує від батька і дядька величезну підтримку - Віталій і Володимир Клички завжди дивляться його матчі. "Завжди мене підтримує, і я дуже радий, що в мене є великий спортсмен у родині. Навіть два такі спортсмени, які можуть мені підказати багато речей, зокрема щодо травм, і поділитися своїм досвідом. Після мого дебюту вони сказали, що пишаються мною і щоб я продовжував у тому ж дусі", - додав Максим Кличко.

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Хто такий Віталій Кличко?

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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