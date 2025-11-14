Після втрати коханого: рідкісний вихід Сандри Буллок на публіку

Коротко:
Голівудська акторка, яка відносно нещодавно втратила свою кохану людину і перестала з'являтися на публіці, Сандра Буллок, потрапила в камери.
За даними Page Six, Сандра Буллок вперше майже за рік вийшла у світ, катаючись Лос-Анджелесом.
61-річну актрису сфотографували за кермом автомобіля з 15-річним сином Луїсом на передньому пасажирському сидінні та їхнім улюбленим білим песиком на прізвисько Світу, що визирає з вікна.
Зірка серіалу "Міс Конгеніальність" рідко з'являлася на публіці відтоді, як її давній партнер Раян Рендалл помер від БАС.
Сім'я фотографа оголосила про його смерть у заяві 2023 року.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трьох років боротьби з БАС", - повідомила його сім'я.
"Браян вирішив заздалегідь зберегти в таємниці свою історію хвороби, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання", - писали тоді близькі партнери Сандри.
Минулого року Буллок виконала останнє бажання Рендалла: його прах розвіяли над річкою у Вайомінгу.
У день, коли йому виповнилося б 58 років, акторка розвіяла його прах над річкою Снейк у Джексон-Гоулі.
Остання публічна поява володарки премії "Оскар" відбулася на арені Crypto.com, де вона дивилася матч "Лейкерс" - "Пістонс". Вона виглядала в гарному настрої, сміялася і посміхалася, сидячи в окремій ложі.
