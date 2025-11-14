Після втрати коханого: рідкісний вихід Сандри Буллок на публіку

Популярну актрису вдалося сфотографувати на вулицях міста.

Сандра Буллок потрапила в камери папараці / Колаж Главред, скріншот

Як зараз виглядає Сандра Буллок

Де вона з'явилася

Голівудська акторка, яка відносно нещодавно втратила свою кохану людину і перестала з'являтися на публіці, Сандра Буллок, потрапила в камери.

За даними Page Six, Сандра Буллок вперше майже за рік вийшла у світ, катаючись Лос-Анджелесом.

61-річну актрису сфотографували за кермом автомобіля з 15-річним сином Луїсом на передньому пасажирському сидінні та їхнім улюбленим білим песиком на прізвисько Світу, що визирає з вікна.

Сандра Буллок з'явилася на вулицях ЛА / ua.depositphotos.com

Зірка серіалу "Міс Конгеніальність" рідко з'являлася на публіці відтоді, як її давній партнер Раян Рендалл помер від БАС.

Сім'я фотографа оголосила про його смерть у заяві 2023 року.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трьох років боротьби з БАС", - повідомила його сім'я.

"Браян вирішив заздалегідь зберегти в таємниці свою історію хвороби, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання", - писали тоді близькі партнери Сандри.

Минулого року Буллок виконала останнє бажання Рендалла: його прах розвіяли над річкою у Вайомінгу.

У день, коли йому виповнилося б 58 років, акторка розвіяла його прах над річкою Снейк у Джексон-Гоулі.

Сандра Буллок вийшла на прогулянку / EPA / UPG

Остання публічна поява володарки премії "Оскар" відбулася на арені Crypto.com, де вона дивилася матч "Лейкерс" - "Пістонс". Вона виглядала в гарному настрої, сміялася і посміхалася, сидячи в окремій ложі.

Нагадаємо, раніше актриса Сандра Буллок, була помічена під час рідкісного публічного виходу.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що коханий Буллок Фотограф Брайан Рендалл помер у віці 57 років 5 серпня минулого року після трирічної боротьби з БАС (бічним аміотрофічним склерозом). Це наразі невиліковне захворювання нервової системи, яке вражає нервові клітини головного і спинного мозку.

Про персону: Сандра Буллок Сандра Буллок - американська акторка театру, кіно і телебачення, володарка премії "Оскар" у номінації "Найкраща акторка" за роль у фільмі "Невидима сторона". У 2023 році вона втратила кохану людину, за якою дивилася до її останнього подиху.

