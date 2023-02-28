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Сім'я відкрила таємницю смерті молодшого брата екскоханої Кличка Хайден Панеттьєрі

28 лютого 2023, 21:02
Повідомляється, що 28-річний Дженсен Панеттьєрі помер через проблеми з серцево-судинною системою.
Хайден Панеттьєрі, брат
Хайден Панеттьєрі та її брат Дженсен / колаж фото ua.depositphotos.com і Twitter

Дженсен Панеттьєрі - брат екснареченої українського боксера Володимира Кличка, американської актриси Хайден Панеттьєрі, помер у віці 28 років через проблеми з серцево-судинною системою, повідомляє портал ET з посиланням на сім'ю.

Молода людина пішла з життя через кардіомегалію (збільшення розмірів і маси серця).

"Судмедексперт повідомив, що раптова смерть Дженсена була заподіяна кардіомегалією в поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані", - йдеться в офіційній заяві сім'ї Панеттьєрі.

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Її члени також подякували шанувальникам за підтримку в такі важкі для них часи.

"Наша сім'я щиро вдячна за любов і підтримку в той час, коли ми переживаємо цю нестерпну втрату, і просимо поважати нашу приватне життя під час жалоби", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що індійська актриса, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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