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49-річна Хайді Клум готується вп'яте стати матір'ю

16 листопада 2022, 20:25

Модель зазначає, що на неї чекає нелегкий шлях - в молодості все набагато простіше.

Хайді Клум
Хайді Клум хоче народити дитину від Тома Кауліца / instagram.com/heidiklum

Німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум заявила, що має великі плани на майбутнє. 49-річна красуня в інтерв'ю для The U.S. Sun зазначила, що хотіла б подарувати своєму нинішньому чоловікові, німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Між подружжям 16 років різниці, і модель розуміє, що в 33 роки у чоловіка можуть виникнути свої потреби. І справа не тільки в сексуальному задоволенні, з яким у пари, здається, все в порядку.

Очевидно між Клум і Кауліцом відбуваються розмови про продовження роду. Сама модель зізнається, що вона абсолютно не проти цього, але розуміє, що її вік може стати певною проблемою.

"Я маю на увазі, що хотіти цього і зробити це можливим — це завжди дві різні речі. Великі 50 не за горами. І все стає складніше, коли ти стаєш старшим. Коли годинник цокає, це не так просто, як у молодості", - зазначає Хайді.

Німецька модель - вже мама чотирьох дітей: Хелен 'Лені' Олумі (2004 р.н.; донька італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе), сини Генрі Гюнтер Адемола Дашту (2005 р. н.) і Йохан Райлі Федір Тайво (2006 р. н.), та ще одна дочка - Лу Сулола (2009 р. н.), народжені в шлюбі з американським співаком Сілом.

Раніше відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя і показав фото з коханою.

Також зірка кіносаги Сутінки Тейлор Лотнер розчарував всіх прихильниць чарівного перевертня Джейкоба Блека: актор одружився на дівчині, з якою зустрічався з 2018 року.

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