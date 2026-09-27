"Бажаю щастя": відомий актор несподівано висловився про зрадницю Безрук

Зірка серіалу "Будиночок на щастя" відверто розповів про своє ставлення до колишньої колеги.

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Назар Задніпровський про Галину Безрук / колаж: Главред, фото: Театр Франка; instagram.com, Галина Безрук

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Де зараз Галина Безрук

Що Назар Задніпровський знає про життя актриси

Відомий український актор Назар Задніпровський прокоментував позицію актриси Галини Безрук, з якою раніше ділив знімальний майданчик популярного серіалу "Будиночок на щастя". В інтерв’ю OBOZ.UA він розповів, чи підтримує зв’язок із колишньою колегою.

Після початку повномасштабного вторгнення актриса залишилася в країні-агресорі, віддавши перевагу кар’єрі та родині в РФ над своєю батьківщиною. Задніпровський зізнався, що більше не підтримує зв’язку з артисткою, хоча до нього доходять новини про події в її житті.

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Галина Безрук - донька / фото: instagram.com, Галина Безрук

"Мені хтось розповідав, що вона розлучилася, народила другу доньку. Але ми з нею не спілкуємося, тому жодних привітань чи особистих повідомлень не було. Я, звісно, бажаю всього найкращого її дітям", - поділився актор.

Назар Задніпровський твердо наголосив, що відновлення колишніх теплих і колегіальних стосунків між ними більше неможливе. Актор дав зрозуміти, що після того, що сталося, їхні шляхи остаточно розійшлися.

Галина Безрук - позиція / фото: instagram.com, Галина Безрук

"Наші шляхи розійшлися. Є речі, після яких уже не виходить повернутися до колишнього спілкування", - підсумував артист.

Нагадаємо, Галина Безрук здобула популярність завдяки ролям в українських серіалах "Слуга народу", "Останній мо**аль" та "Будиночок на щастя". Однак після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році актриса залишилася жити в РФ і заявила, що обирає сім’ю, а не батьківщину.

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Про персону: Галина Безрук Галина Безрук – українська та російська актриса, співачка. У 2012 році стала фіналісткою вокального шоу "Голос країни 2". Актриса серіалів "Слуга народу", "Останній мо**аль" та "Будиночок до щастя".

Не згадує про російсько-українську війну та продовжує жити й працювати в Росії.

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