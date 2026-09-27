"Бажаю щастя": відомий актор несподівано висловився про зрадницю Безрук

Ви дізнаєтеся:
- Де зараз Галина Безрук
- Що Назар Задніпровський знає про життя актриси
Відомий український актор Назар Задніпровський прокоментував позицію актриси Галини Безрук, з якою раніше ділив знімальний майданчик популярного серіалу "Будиночок на щастя". В інтерв’ю OBOZ.UA він розповів, чи підтримує зв’язок із колишньою колегою.
Після початку повномасштабного вторгнення актриса залишилася в країні-агресорі, віддавши перевагу кар’єрі та родині в РФ над своєю батьківщиною. Задніпровський зізнався, що більше не підтримує зв’язку з артисткою, хоча до нього доходять новини про події в її житті.
"Мені хтось розповідав, що вона розлучилася, народила другу доньку. Але ми з нею не спілкуємося, тому жодних привітань чи особистих повідомлень не було. Я, звісно, бажаю всього найкращого її дітям", - поділився актор.
Назар Задніпровський твердо наголосив, що відновлення колишніх теплих і колегіальних стосунків між ними більше неможливе. Актор дав зрозуміти, що після того, що сталося, їхні шляхи остаточно розійшлися.
"Наші шляхи розійшлися. Є речі, після яких уже не виходить повернутися до колишнього спілкування", - підсумував артист.
Нагадаємо, Галина Безрук здобула популярність завдяки ролям в українських серіалах "Слуга народу", "Останній мо**аль" та "Будиночок на щастя". Однак після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році актриса залишилася жити в РФ і заявила, що обирає сім’ю, а не батьківщину.
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Про персону: Галина Безрук
Галина Безрук – українська та російська актриса, співачка. У 2012 році стала фіналісткою вокального шоу "Голос країни 2". Актриса серіалів "Слуга народу", "Останній мо**аль" та "Будиночок до щастя".
Не згадує про російсько-українську війну та продовжує жити й працювати в Росії.
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