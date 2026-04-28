Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

Віталій Кірсанов
28 квітня 2026, 16:14
Кіт Урбан хотів познайомити дочок зі своєю новою обраницею, однак вони категорично відмовилися.
Коротко:

  • Стосунки дочок з батьком помітно погіршилися
  • Кіт Урбан намагається знайти баланс між особистим життям і дітьми

Дочки голлівудської актриси Ніколь Кідман і кантрі-виконавця Кіта Урбана важко сприйняли розлучення батьків і, за інформацією джерел, стали на бік матері.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на інсайдерів, близьких до сім'ї.

За словами джерела, після розлучення стосунки дівчат з батьком помітно погіршилися. Зокрема, 17-річна Сандей відписалася від його сторінки в Instagram, тоді як він продовжує стежити за її акаунтом.

Також повідомляється, що Кіт Урбан хотів познайомити дочок зі своєю новою обраницею, однак вони категорично відмовилися. На думку інсайдерів, таким чином Сандей і Фейт висловлюють підтримку матері.

"Дівчата зараз дуже зосереджені на мамі. Вони адаптуються до всіх змін, і це природно, що вони хочуть захистити свій простір", - каже інсайдер.

Тим часом Кіт Урбан, за словами джерела, намагається знайти баланс між особистим життям і дітьми.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років спільного життя. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман — за чутками, їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між актрисою Ніколь Кідман і кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в близькому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Про особу: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман — австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Власниця іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

