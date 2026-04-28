Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

Кіт Урбан хотів познайомити дочок зі своєю новою обраницею, однак вони категорично відмовилися.

Дочки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

Дочки голлівудської актриси Ніколь Кідман і кантрі-виконавця Кіта Урбана важко сприйняли розлучення батьків і, за інформацією джерел, стали на бік матері.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на інсайдерів, близьких до сім'ї.

За словами джерела, після розлучення стосунки дівчат з батьком помітно погіршилися. Зокрема, 17-річна Сандей відписалася від його сторінки в Instagram, тоді як він продовжує стежити за її акаунтом.

Також повідомляється, що Кіт Урбан хотів познайомити дочок зі своєю новою обраницею, однак вони категорично відмовилися. На думку інсайдерів, таким чином Сандей і Фейт висловлюють підтримку матері.

"Дівчата зараз дуже зосереджені на мамі. Вони адаптуються до всіх змін, і це природно, що вони хочуть захистити свій простір", - каже інсайдер.

Тим часом Кіт Урбан, за словами джерела, намагається знайти баланс між особистим життям і дітьми.

Розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

У жовтні 2025 року австралійська актриса Ніколь Кідман подала на розлучення з кантрі-співаком Кітом Урбаном після 19 років спільного життя. Ніхто не здогадувався про проблеми в їхній родині, адже ще в червні Ніколь вітала чоловіка з річницею. Не підозрювала про це, схоже, і сама Кідман — за чутками, їхній шлюб розпався через нову жінку в житті Урбана.

На початку січня завершився шлюборозлучний процес між актрисою Ніколь Кідман і кантрі-співаком Кітом Урбаном. Пара не розголошує причини розлучення, але в близькому оточенні артистів кажуть, що 19-річний шлюб закінчився через нову жінку в житті Урбана.

Про особу: Ніколь Кідман Ніколь Кідман — австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреат премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Власниця іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

