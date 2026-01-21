Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"

Співачка розкрила, коли познайомилася з шантажистом, який злив її провокаційне відео.

Олена Тополя шантаж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Олена Тополя відповіла на закиди про зради в шлюбі

Чому вона готова звернутися до суду

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно потрапила в скандал через злив її провокаційного відео і шантаж, вирішила відповісти на неправдиву інформацію, яку про неї поширювали в мережі. На сторінці в Instagram артистка розповіла, чи зраджувала вона Тарасу Тополі, і коли познайомилася з хлопцем, який виявився шантажистом.

Олена повністю спростувала інформацію про те, що мала тривалі стосунки зі зловмисником під час шлюбу. Більш того, вона розкрила, що познайомилася з хлопцем вже після того, як подала документи на розлучення.

"Хочу сказати від себе, додати, що познайомилася з хлопцем я, тільки познайомилася, через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу", — наголосила співачка.

Олена Тополя про зради / фото: instagram.com, Олена Тополя

Також Тополя пригрозила судом ЗМІ, які поширювали непідтверджені чутки, що порочать її репутацію, а також особам, які публікували злитий відео. Артистка впевнена, що такі дії не повинні залишитися безкарними.

"Всі ЗМІ зафіксовані, на всіх буде написано заяву, якщо ви зараз не припините і не видалите цей ідіотизм... Зафіксовані всі, хто зливав відео, підписував, грав цим, кому було весело. Також всі зафіксовані, до всіх дійдемо", — сказала Олена.

Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

Співачка підкреслила, що згідно із законом їй гарантовано право на приватне життя, і попросила поважати це, адже вона не зробила нічого поганого.

"Я нічого не порушувала, нічого поганого не зробила і вважаю, що абсолютно маю право на своє особисте життя", — підсумувала Тополя.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композиторка і авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

