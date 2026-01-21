Рус
Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"

Христина Трохимчук
21 січня 2026, 16:58
40
Співачка розкрила, коли познайомилася з шантажистом, який злив її провокаційне відео.
Олена Тополя шантаж
Олена Тополя шантаж / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Тополя відповіла на закиди про зради в шлюбі
  • Чому вона готова звернутися до суду

Українська співачка Олена Тополя, яка нещодавно потрапила в скандал через злив її провокаційного відео і шантаж, вирішила відповісти на неправдиву інформацію, яку про неї поширювали в мережі. На сторінці в Instagram артистка розповіла, чи зраджувала вона Тарасу Тополі, і коли познайомилася з хлопцем, який виявився шантажистом.

Олена повністю спростувала інформацію про те, що мала тривалі стосунки зі зловмисником під час шлюбу. Більш того, вона розкрила, що познайомилася з хлопцем вже після того, як подала документи на розлучення.

відео дня

"Хочу сказати від себе, додати, що познайомилася з хлопцем я, тільки познайомилася, через тиждень після подачі документів до суду про розірвання шлюбу", — наголосила співачка.

Олена Тополя
Олена Тополя про зради / фото: instagram.com, Олена Тополя

Також Тополя пригрозила судом ЗМІ, які поширювали непідтверджені чутки, що порочать її репутацію, а також особам, які публікували злитий відео. Артистка впевнена, що такі дії не повинні залишитися безкарними.

"Всі ЗМІ зафіксовані, на всіх буде написано заяву, якщо ви зараз не припините і не видалите цей ідіотизм... Зафіксовані всі, хто зливав відео, підписував, грав цим, кому було весело. Також всі зафіксовані, до всіх дійдемо", — сказала Олена.

Олена Тополя
Олена Тополя - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Тополя

Співачка підкреслила, що згідно із законом їй гарантовано право на приватне життя, і попросила поважати це, адже вона не зробила нічого поганого.

"Я нічого не порушувала, нічого поганого не зробила і вважаю, що абсолютно маю право на своє особисте життя", — підсумувала Тополя.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, хоче повернутися на сцену. До початку літа Примадонна не планує робочої діяльності, оскільки займається сім'єю, проте пізніше має намір активно виступати.

Також Сергій Притула розповів про розмову, яка відбулася між ним і коміком Андрієм Молочним після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Реакція Андрія була несподіваною — він накинувся на колишнього колегу з обвинуваченнями.

Про особу: Олена Тополя

Олена Тополя – українська співачка, композиторка і авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися кращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

