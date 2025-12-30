Багатство Бейонсе вийшло на новий рівень: приголомшлива сума

44-річна співачка заробила "більшу частину" своїх 10-значних статків завдяки рекордним світовим турне.

https://glavred.net/stars/bogatstvo-beyonse-vyshlo-na-novyy-uroven-oshelomitelnaya-summa-10728119.html Посилання скопійоване

Бейонсе заробила рекордні суми / колаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Коротко:

Скільки заробила Бейонсе

Де отримує прибуток співачка

Американська співачка Бейонсе досягла статусу мільярдера, приєднавшись до свого чоловіка Джей-Зі та кількох інших музикантів, включно з Ріанною, Тейлор Свіфт і Брюсом Спрінгстіном.

Згідно з новим звітом Forbes, 44-річна співачка заробила "більшу частину" своїх 10-значних статків завдяки рекордним світовим турне і володінню правами на свій музичний каталог.

відео дня

Повідомляється, що тур Бейонсе "Cowboy Carter" зібрав понад 400 мільйонів доларів від продажу квитків і ще 50 мільйонів доларів від продажу товарів на концертах.

Бейонсе стала мільярдером / BEYONCE.COM

Оскільки розважальна компанія Бейонсе Parkwood одноосібно продюсувала тур, вона змогла отримати ще більший прибуток.

Forbes повідомив, що 2025 року артистка заробила 148 мільйонів доларів до сплати податків від гастролей за рахунок доходів від свого музичного каталогу і спонсорських угод.

У супроводі випуску свого кантрі-альбому, який отримав Греммі, Бейонсе виступила зі спеціальним шоу для першої різдвяної гри НФЛ на Netflix, за яку вона отримала приблизно 50 мільйонів доларів, включно з витратами на виробництво.

Бейонсе потрапила до Forbes / instagram.com/beyonce

Бейонсе також заробила близько 10 мільйонів доларів на угоді з Levi's і отримала близько 60 мільйонів доларів від Netflix за три спеціальних контракти, включно з її документальним фільмом "Повернення додому" 2019 року.

Крім успішної музичної кар'єри, Бейонсе також заробила мільйони завдяки запуску лінії з догляду за волоссям Cécred і бізнесу з виробництва віскі Sir Davis.

Хоча точні цифри за цими підприємствами не повідомляють, Cécred став "престижним запуском засобів для догляду за волоссям номер один в історії", за словами директора з мерчендайзингу та цифрових технологій косметичного магазину Лорен Бріндлі.

Крім того, у Бейонсе і Джей-Зі є кілька об'єктів нерухомості вартістю в кілька мільйонів доларів, зокрема, маєток Тадао Андо, спроєктований Тадао Андо, в Малібу за 200 мільйонів доларів, пентхаус у Трайбеку, штат Нью-Йорк, за 6,85 мільйона доларів, ультрасучасний маєток Bel Air за 88 мільйонів доларів і багато інших.

інфографіка Бейонсе / Інфографіка Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, українська співачка Надія Мейхер, яка мовчить про війну в Україні, зникла з публічного простору і взагалі не нагадує про себе, несподівано з'явилася на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також переможцем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ став 41-річний український волонтер і бізнесмен В'ячеслав Грабовий. Як стало відомо з ефіру проекту, В'ячеслав скинув 104 кг.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред