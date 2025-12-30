Мовчунка Надя Мейхер стала балериною і здивувала розтяжкою

Коротко:
- Як зараз виглядає Надя Мейхер
- Якими фото вона поділилася
Українська співачка Надія Мейхер, яка мовчить про війну в Україні, зникла з публічного простору і взагалі не нагадує про себе, несподівано з'явилася на своїй сторінці в Instagram.
Мейхер опублікувала серію нових фотографій, де постала в несподіваному для себе образі балерини.
Вона ніяк не прокоментувала свої фото, що є вже звичною практикою ведення її сторінки в соціальній мережі. На фото Мейхер має шикарний вигляд. Вона явно займається собою, що наочно видно на фото.
Мейхер хвалиться своєю розтяжкою в чорному вбранні на чорно-білих фото.
Надя Мейхер про війну
У 2014 році після початку війни в Україні Мейхер заявила, що сподівається на мирне вирішення "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також наголошувала на тому, що "вона є аполітичною".
Надя Мейхер чоловік
Обранець співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором РФ. Раніше чоловік заявляв, що сподівався, що "до осені 2022 року бізнес остаточно стане на ноги і оговтається від тиску санкцій".
Про персону: Надя Мейхер
Надя Мейхер - українська співачка, акторка кіно, телебачення і мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса і дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".
