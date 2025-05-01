Стало відомо, чому Бейонсе не показує свого молодшого сина

Виявилося, що справа не в зоряній матері, а в самому хлопчику, якого звуть Сер.

https://glavred.net/starnews/stalo-izvestno-pochemu-beyonse-ne-pokazyvaet-svoego-mladshego-syna-10660886.html Посилання скопійоване

Бейонсе та її донька Блу / Фото Instagram

Коротко:

Чому Бейонсе приховує молодшого сина

Що сказала його бабуся

Доньки Бейонсе Блю Айві та Румі вразили всіх, коли вони вийшли на сцену зі своєю знаменитою мамою на відкритті туру Cowboy Carter.

Як пише Mirror, 13-річна Блю вже досвідчена виконавиця, вона танцювала з мамою на концертах Бейонсе з самого дитинства. Маленька Румі, якій сім років, теж мала такий вигляд, ніби відмінно проводить час, коли вразила натовп на стадіоні SoFi в Каліфорнії, проте її брата-близнюка Сера ніде не було видно.

відео дня

Спочатку Бейонсе тримала обох своїх близнюків подалі від уваги, але тепер, схоже, тільки Сер залишився "за лаштунками". Вважається, що п'ятирічну дитину, яку Бейонсе народила від чоловіка Jay Z, тримають у таємниці, бо їй нецікава увага, яку приносять виступи її мегазіркових батьків.

Мама Бейонсе, Тіна Ноулз, та її колишній чоловік Метью Ноулз натякали на це в минулому. Відкриваючи завісу над різними характерами близнюків у 2019 році, Тіна сказала: "Дівчинка (Румі) насправді просто правитиме світом, а хлопчик (Сер) трохи розслаблений, як тато". Вона додала, що Блю Айві - це Королева Б. Друга Королева Б".

У подальшій розмові з E! News вона розширила особистість Сера, пояснивши: "Сер дуже тихий. Він займається всіма цифрами, тому він не так сильно захоплюється модою".

У 2020 році дідусь Сера, Метью, додав, що "Сер просто хоче, щоб його світ належав тільки йому". Однак він сказав, що його сестра-близнюк Румі більше нагадує йому сестру Бейонсе Соланж, яка, будучи виконавицею, як і її сестра, вважає за краще поводитися стриманіше.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

Вас також може зацікавити:

Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред