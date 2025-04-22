У родині в Бейонсе сталося горе: що трапилося

Мама Бейонсе повідомила про те, що їй діагностували рак грудей.

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Бейонсе підтримала свою матір у непростий для неї час / Колаж Главред, фото Instagram/beyonce

Коротко:

Який діагноз поставили матері Бейонсе

Як вона змогла пройти цей шлях

Тіна Ноулз у вівторок зізналася, що у неї був рак грудей.

Мати Бейонсе і Соланж Ноулз зізналася в програмі "CBS Mornings", що пропустила плановий прийом на мамографію під час пандемії COVID-19 і не переносила його до минулого року, пише Page Six.

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Коли 71-річна Тіна нарешті пішла на скринінг у липні 2024 року, лікарі виявили дві пухлини в її лівих грудях, одна з яких була доброякісною, а інша - раком 1 стадії.

Бейонсе / Фото: Instagram/Бейонсе

"Я завжди намагалася піклуватися про себе. Я просто... не могла в це повірити", - сказала вона Гейл Кінг.

У серпні Тіна перенесла лампектомію, щоб видалити ракову пухлину, і тепер у неї немає раку.

Бейонсе з мамою / Фото Instagram/beyonce

"Я нервувала", - згадує вона про свій стан, коли йшла в операційну, додавши, що Бейонсе (43 роки), Соланж (38 років) і кілька друзів відвідували її в лікарні, щоб підтримати.

Після успішної операції в неї розвинулася серйозна інфекція, через яку вона ледь не пропустила захід Glamour "Жінки року 2024", на якому її вшановували в жовтні.

Тіна згадала, як Бейонсе помітила, що вона виглядає не у своїй тарілці, і настійно просила її не йти на церемонію.

Бейонсе з дітьми / Instagram/beyonce

"Вона сказала: "Твоє здоров'я важливіше. Не ходи", - сказала модельєрка.

Однак Тіна зазначила, що хотіла прийняти нагороду особисто, щоб відсвяткувати свій новий початок життя.

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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