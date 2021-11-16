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Американська співачка сходила по-маленькому на фаната під час концерту

16 листопада 2021, 11:11

Причину вона пояснила тим, що не може відлучитися в туалет під час концерту.

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Співачка Софія Уриста / instagram.com/sophiaurista

Американська співачка, учасниця проєкту Голос і солістка кавер-групи Brass Against Софія Уриста під час рок-концерту помочилася на одного з фанатів.

Інцидент стався в Дайтона-Біч (штат Флорида) на концерті "Ласкаво просимо в Роквіль".

Уриста настільки захопилася виконанням кавера на Wake Up групи Rage Against the Machine, що викликала шанувальника на сцену, поклала його на спину, спустила штани і, не припиняючи співати, справила малу потребу прямо на обличчя чоловікові.

Після інциденту на офіційних сторінках групи в соц.мережах з'явилося наступне повідомлення: "Ми чудово провели час у Дайтоні минулої ночі на "Ласкаво просимо в Роквіль". Софія трохи захопилася. Це було сюрпризом для решти групи, і це не те, що ви коли-небудь побачите на шоу Brass Against ще раз. Спасибі, що підняла цю тему, Дайтона".

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Звернення групи Brass Against до фанатів після інциденту в Дайтоні / instagram.com/brassagainst

У поліцію Дайтони надійшла скарга на непристойну поведінку Уріс. Згідно із законами штату Флорида дівчині можуть пред'явити звинувачення за "публічне оголення статевих органів в громадських місцях". За це загрожує тюремне ув'язнення строком до 1 року або штраф у розмірі 1 тис.доларів.

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Раніше актрисі і ексдружині Джонні Деппа Ембер Херд пред'явили звинувачення в лжесвідченні. Їй загрожує до 7 років ув'язнення.

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