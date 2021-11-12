З четвертої спроби: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж

Весільна церемонія відбулася: Періс Хілтон - дружина Картера Реума/ instagram.com/parishilton

Американська світська левиця Періс Хілтон нарешті вийшла заміж! Це перший шлюб 40-річної селебріті.

Але далеко не перші заручини. Періс Хілтон була заручена тричі: з Джейсоном Шо, з грецьким багатієм Перісом Латсісом і актором Крісом Зілкою.

Але лише Картер Реум - американський бізнесмен, зміг приборкати конячку Періс і довести справу до кінця. З майбутнім чоловіком платинова блондинка почала зустрічатися в 2019 році, а в лютому 2021 році відбулася їх заручини.

Як і Періс, Картер з багатої сім'ї бізнесменів. Володіє венчурною компанією M13 Investments. З Хілтон він був знайомий більше 15 років до початку романтичних відносин.

Весільна церемонія Хілтон і Реума відбулася в Лос-Анджелесі, в маєтку Бель-Ейр. Святкові гуляння триватимуть 3 дні та 3 ночі.

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Періс Хілтон у весільній сукні / instagram.com/parishilton

Заміжжя - важливий крок у житті Періс Хілтон. Дівчина, відома своїми епатажними витівками і розгульним способом життя, давно вирішила "осісти", і тепер створює справжню сім'ю. Далі в планах Хілтон - обзавестися потомством.

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