З четвертої спроби: 40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж

Закореніла холостячка все ж знайшла своє щастя в шлюбі.
Американська світська левиця Періс Хілтон нарешті вийшла заміж! Це перший шлюб 40-річної селебріті.
Але далеко не перші заручини. Періс Хілтон була заручена тричі: з Джейсоном Шо, з грецьким багатієм Перісом Латсісом і актором Крісом Зілкою.
Але лише Картер Реум - американський бізнесмен, зміг приборкати конячку Періс і довести справу до кінця. З майбутнім чоловіком платинова блондинка почала зустрічатися в 2019 році, а в лютому 2021 році відбулася їх заручини.
Як і Періс, Картер з багатої сім'ї бізнесменів. Володіє венчурною компанією M13 Investments. З Хілтон він був знайомий більше 15 років до початку романтичних відносин.
Весільна церемонія Хілтон і Реума відбулася в Лос-Анджелесі, в маєтку Бель-Ейр. Святкові гуляння триватимуть 3 дні та 3 ночі.
Заміжжя - важливий крок у житті Періс Хілтон. Дівчина, відома своїми епатажними витівками і розгульним способом життя, давно вирішила "осісти", і тепер створює справжню сім'ю. Далі в планах Хілтон - обзавестися потомством.
читайте такожВедуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно
Раніше українська співачка Злата Огневич розповіла, як позбулася нареченого, який розпускав руки.
Інші цікаві новини:
- Новий Холостяк 12 сезону: що відомо про красеня з Майамі
- Повністю оголена переможниця Холостяка показала найдрібніші вигини спокусливого тіла
- Бос з серіалу Моя улюблена Страшко Підігрів чутки про роман з головною героїнею
- Модель Белла Хадід в сльозах розповіла про свою багаторічну недугу
- У фаті і топлес: протеже Вакарчука блиснула чуттєвою наготою