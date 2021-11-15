"Валюха" зі Сватів Тетяна Кравченко розповіла, як Івана Будька спокушала

Федір Добронравов і Тетяна Кравченко в ролі подружжя Івана і Валентини Будько / 1+1

Поки шанувальники серіалу Свати очікують виходу фінального сезону, Тетяна Кравченко, виконавиця ролі Валентини Будько, розповіла про свої ніжні почуття до актора Федора Добронравова.

За словами актриси, любов у неї до свого "Івана" трапилася не тільки в кадрі, але і за його межами. У житті серцем прикипіла до Добронравова.

А як інакше? Адже їм стільки років доводилося грати міцну сімейну пару, в ліжку разом лежати.

Ось Тетяна Кравченко і зважилася Добронравова спокусити: "Худла, в басейн ходила, маски на обличчя накладала. Красунею хотіла бути. Але він же одружений! І шалено любить свою сім'ю. Було діло, зізналася йому в своїх почуттях... але він мені сказав: "Ти що? Це просто примха! Зйомки! А у мене сім'я назавжди!" Погорювала я, погорювала, а потім і відпустило мене",- зізналася актриса.

Про свою любовну ману Кравченко згадує зі сміхом, а в ніжних почуттях тепер зізнається виключно серіалу Свати.

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Кадр з серіалу Свати / 1+1

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Раніше стало відомо, хто із зіркових акторів Сватів не з'явиться у фінальному сезоні серіалу.

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