"Валюха" зі Сватів Тетяна Кравченко розповіла, як Івана Будька спокушала

Актриса закохалася в партнера по зйомках, і намагалася звернути на себе його увагу.
Поки шанувальники серіалу Свати очікують виходу фінального сезону, Тетяна Кравченко, виконавиця ролі Валентини Будько, розповіла про свої ніжні почуття до актора Федора Добронравова.
За словами актриси, любов у неї до свого "Івана" трапилася не тільки в кадрі, але і за його межами. У житті серцем прикипіла до Добронравова.
А як інакше? Адже їм стільки років доводилося грати міцну сімейну пару, в ліжку разом лежати.
Ось Тетяна Кравченко і зважилася Добронравова спокусити: "Худла, в басейн ходила, маски на обличчя накладала. Красунею хотіла бути. Але він же одружений! І шалено любить свою сім'ю. Було діло, зізналася йому в своїх почуттях... але він мені сказав: "Ти що? Це просто примха! Зйомки! А у мене сім'я назавжди!" Погорювала я, погорювала, а потім і відпустило мене",- зізналася актриса.
Про свою любовну ману Кравченко згадує зі сміхом, а в ніжних почуттях тепер зізнається виключно серіалу Свати.
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Раніше стало відомо, хто із зіркових акторів Сватів не з'явиться у фінальному сезоні серіалу.
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