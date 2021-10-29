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Пластичний хірург розповів, звідки у Пугачової гарний носик та губи, як у 25-річної

29 жовтня 2021, 10:42

Алла Борисівна виглядає набагато молодше своїх років.

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Примадонну викрили в надмірній любові до пластики / instagram.com/alla_orfey

Співачка Алла Пугачова останнім часом помітно змінилася. Відомий пластичний хірург каже, що це все завдяки "процедурам краси".

У мережі часто точаться суперечки з приводу зовнішності Алли Борисівни, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом. А її останні знімки в соцмережах і зовсім "убили" наповал шанувальників.

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72-річна співачка не виглядає на свій вік / instagram.com/alla_orfey

Зірковий пластичний хірург Павло Піманчев вважає, що без втручань його колег тут не обійшлося.

"Якщо судити по фото, видно, що легенда вітчизняної естради дійсно зробила пластику обличчя: кругову підтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик став красивий, акуратний. Також губи підкачала. В її віці губи навпаки, починають здуватися - а у Алли Борисівни вони, як у 25-річної. Звичайно ж, це пластика", - зазначив хірург у коментарі news.ru.

читайте такожЧорне міні і стрижка "під хлопчика": 72-річна Алла Пугачова заінтригувала фанатівТакож експерт зазначив, що 72-річна Примадонна помітно скинула вагу.

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"Схуднути можливо без допомоги пластики - якщо дотримуватися правильного харчування і давати організму фізичні навантаження", - пояснив Піманчев.

Раніше Алла Пугачова побалувала шанувальників рідкісним архівним фото з особистої колекції. Зроблений Історичний кадр був в 1977 році, коли Примадонні було всього 28 років.

Автор: Сергій Кущ
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Алла Пугачова пластична операція
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