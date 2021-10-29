Пластичний хірург розповів, звідки у Пугачової гарний носик та губи, як у 25-річної

Алла Борисівна виглядає набагато молодше своїх років.
Співачка Алла Пугачова останнім часом помітно змінилася. Відомий пластичний хірург каже, що це все завдяки "процедурам краси".
У мережі часто точаться суперечки з приводу зовнішності Алли Борисівни, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом. А її останні знімки в соцмережах і зовсім "убили" наповал шанувальників.
Зірковий пластичний хірург Павло Піманчев вважає, що без втручань його колег тут не обійшлося.
"Якщо судити по фото, видно, що легенда вітчизняної естради дійсно зробила пластику обличчя: кругову підтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик став красивий, акуратний. Також губи підкачала. В її віці губи навпаки, починають здуватися - а у Алли Борисівни вони, як у 25-річної. Звичайно ж, це пластика", - зазначив хірург у коментарі news.ru.
читайте такожЧорне міні і стрижка "під хлопчика": 72-річна Алла Пугачова заінтригувала фанатівТакож експерт зазначив, що 72-річна Примадонна помітно скинула вагу.
"Схуднути можливо без допомоги пластики - якщо дотримуватися правильного харчування і давати організму фізичні навантаження", - пояснив Піманчев.
Раніше Алла Пугачова побалувала шанувальників рідкісним архівним фото з особистої колекції. Зроблений Історичний кадр був в 1977 році, коли Примадонні було всього 28 років.