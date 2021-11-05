Названо ім'я Найсексуальнішого чоловіка 2021 року

Шанувальники кіновсесвіту Marvel будуть захваті від такого вибору.
Американський актор, відомий за ролями в кіновсесвіті Marvel Кріс Еванс стане найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією журналу People.
Американське онлайн-видання Page Six, спираючись на численні джерела, заявило, що титул скоріш за все дістанеться Капітану Америці.
Журнал People з переможцем на обкладинці з'явиться у продажу вже наступного тижня.
З чуток Еванс повинен був отримати цей титул ще в минулому році. Але поступився ним Майклу б. Джордану.
Причиною тому послужила пікантна історія: Кріс Еванс випадково продемонстрував своє повністю оголене тіло в соціальних мережах. Звичайно, актор дуже швидко видалив скандальний пост, але таблоїди і шанувальники Еванса встигли розглянути його принади в найдрібніших подробицях.
Тоді представники журналу People заявили, що зараз - невдалий час, щоб присвоювати Евансу які-небудь титули.
читайте такожКріс Еванс показав фото члена і викликав бурхливе обговорення в мережі
Однак цього року Крісу Евансу пощастить, і 40-річний актор все ж стане найсексуальнішим чоловіком року за версією великого видання.
Раніше на обкладинках модного глянцю з'явилася Леді Гага. Співачка позувала оголеною для Vogue.
Інші цікаві новини:
- Пишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицею
- Загроза національній безпеці: Максим Галкін поповнив "чорний" список Мінкульту
- Відому українську ведучу за оголену фотосесію вигнали з роботи і залишили з "голою попою"
- Міс Україна Всесвіт 2021 спровокувала ДТП за участю трьох машин
- 103-річного Кірка Дугласа звинуватили в згвалтуванні відомої голлівудської актриси