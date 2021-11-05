Названо ім'я Найсексуальнішого чоловіка 2021 року

Щорічно People визначає найсексуальнішого чоловіка року/ gettyimages.com

Американський актор, відомий за ролями в кіновсесвіті Marvel Кріс Еванс стане найсексуальнішим чоловіком 2021 року за версією журналу People.

Американське онлайн-видання Page Six, спираючись на численні джерела, заявило, що титул скоріш за все дістанеться Капітану Америці.

Журнал People з переможцем на обкладинці з'явиться у продажу вже наступного тижня.

З чуток Еванс повинен був отримати цей титул ще в минулому році. Але поступився ним Майклу б. Джордану.

Причиною тому послужила пікантна історія: Кріс Еванс випадково продемонстрував своє повністю оголене тіло в соціальних мережах. Звичайно, актор дуже швидко видалив скандальний пост, але таблоїди і шанувальники Еванса встигли розглянути його принади в найдрібніших подробицях.

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Кріс Еванс - найсексуальніший чоловік 2021 року за версією журналу People / gettyimages.com

Тоді представники журналу People заявили, що зараз - невдалий час, щоб присвоювати Евансу які-небудь титули.

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Однак цього року Крісу Евансу пощастить, і 40-річний актор все ж стане найсексуальнішим чоловіком року за версією великого видання.

Раніше на обкладинках модного глянцю з'явилася Леді Гага. Співачка позувала оголеною для Vogue.

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