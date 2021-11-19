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Актор Голлівуду побував на Донбасі та відчув "братню любов" Кремля

19 листопада 2021, 02:12

Для американця стало несподіванкою те, що в лавах українських військових дуже багато жінок.

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Голлівудський актор відвідав Донбас / фото: facebook.com/pressjfo.news

Відомий голлівудський актор і продюсер Шон Пенн прибув в Україну для того, щоб зняти фільм про події на Майдані. Він вже встиг побувати на Донбасі, повідомляється на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

"Побачити своїми очима наслідки російської агресії Шон Пенн зміг, відвідавши один з населених пунктів Приазов'я, який найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шонн Пенн зміг поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які захищають українські землі.

Для американця стало несподіванкою те, що в лавах українських військових дуже багато жінок, які не просто служать, а нарівні з усіма виконують бойові завдання і керують бойовими підрозділами на лінії зіткнення.

Війська Росії біля кордонів України

Нещодавно американські журналісти видань The Washington Post і Politico опублікували матеріали, в яких йшлося про те, що Росія стягнула свої війська до кордонів України. В якості підтвердження також були опубліковані супутникові знімки переміщення російських військових разом з технікою.

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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зробив заяву про те, що росіяни дійсно сконцентрували великі військові сили біля кордонів України. За його словами, РФ має серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Британські журналісти видання Financial Times розповіли про те, що в спецслужбах країн Заходу з'явилися відомості, згідно з якими саме зараз фіксується найбільш серйозна небезпека військового вторгнення Росії в Україну. Інформацію підтвердили і в Міноборони.

Головнокомандувач британськими Збройними силами Нік Картер не виключає сценарій реального бойового зіткнення НАТО і Росії через ситуацію з військами біля кордонів України та міграційною кризою біля кордонів Польщі.

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