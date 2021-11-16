Атака на Україну і зрив "Нормандії": у Зеленського зробили заяву про новий крок Путіна щодо Донбасу

Захід і Україна дадуть оцінку діям Росії щодо Донбасу - Арестович / УНИАН

Указ президента Росії Володимира Путіна про доручення російському уряду забезпечити визнання товарів з окупованих районів Донбасу є черговим етапом гібридної війни російської держави. Це великий план щодо дестабілізації ситуації в Північноатлантичному альянсі, Євросоюзі та Україні. Москва дивитиметься на реакцію і готовність сторін до відбиття загрози. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Росія перевіряє реакцію і нашу, і Заходу на покрокове просування до їхньої мети, до їхнього великого плану. Великий план, я думаю, полягає в тому, щоб максимально дестабілізувати гібридними способами ситуацію в самому НАТО і ЄС, точка входу - Польща-Прибалтика, і одночасно атакувати Україну. Там вже гібридно-військовий варіант, вони дивитимуться за тим, чи готові ми та Захід до відбиття загрози", - сказав він у коментарі Новини Донбасу.

читайте такожКрах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу ЗеленськогоЗа словами чиновника, це демарш Путіна, який став одним з етапів гібридної війни Росії на окупованих районах Донецької та Луганської областей. До цього були введення рубля і роздача паспортів РФ. Фактично такі дії спрямовані на порушення домовленостей щодо Донбасу в рамках мінського процесу і нормандського формату, де сторони зобов'язалися відмовитися від заходів, спрямованих на розрив захоплених територій з Україною.

"Це дія, яка прямо порушує мінські і нормандські угоди, де прописано, що сторони утримуються від кроків економічних і політичних, які сприяють подальшому розриву окупованих територій з Україною", - додав Арестович, підкресливши, що у Києві і на Заході дадуть оцінку діям російської держави.

Визнання Росією товарів з окупованого Донбасу

Російський президент Володимир Путін у понеділок, 15 листопада, підписав указ про доручення уряду РФ в 30-денний термін вжити заходів, спрямованих на визнання Москвою сертифікатів товарів і послуг, які вироблені в окупованих районах Донбасу і видані російськими незаконними адміністраціями "ДНР" і "ЛНР".

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Згідно з указом, також у РФ повинні забезпечити товарам з "ЛДНР" доступ до державних закупівель нарівні з російською продукцією і ліквідувати квоти на їх переміщення через кордон РФ і окупованого Донбасу. При цьому на таку продукцію не поширюватимуться санкції Росії щодо України.

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