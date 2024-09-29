Режисер вірить у перемогу України.

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Френсіс Коппола підтримує Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/francisfordcoppola/, t.me/V_Zelenskiy_official

Відомий у всьому світі американський режисер Френсіс Форд Коппола представив новий фільм "Мегаполіс", над яким він працював майже 40 років. Режисер і уявити не міг, що епос про Римську імперію в декораціях сучасних США буде таким актуальним, оскільки нагадує, як країни втрачали державність тисячі років тому.

В інтерв'ю для "The Village" Коппола зазначив, що зараз світ здійснює суїцид.

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"Я відчуваю, що світ здійснює суїцид, зовсім непотрібний суїцид. Утім, я переконаний, що сил зла можна уникнути: замість того, щоб битися один з одним, можемо разом працювати. Що б ми не захотіли втілити, ми можемо це зробити, тому що люди - це геніальний вид", - сказав режисер, але від запитання про Дональда Трампа ухилився.

Також Коппола заявив, що президент України Володимир Зеленський зможе побороти зло, тобто країну-терориста Росію, за допомогою своєї кінокар'єри.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.

"Знаю, що він причетний до кіно. Він і його колеги повинні використовувати свій креатив, багату уяву, щоб побороти зло. Зеленський - художник, а у художників є геній", - розповів режисер.

Коппола заявив, що "сучасна Росія - це "помилкове продовження" Російської імперії". Країна-окупант вважає себе імперією, але після падіння Британської імперії причин існувати в такому стані вже немає.

Хто такий Френсіс Коппола? Френсіс Форд Коппола - американський кінорежисер, продюсер, сценарист, який п'ять разів нагороджувався премією "Оскар" Академії кіномистецтва США. Крім роботи в кіно Коппола також винороб, видавець журналу і власник готелю.

Найвідоміші фільми Копполи: "Хрещений батько", "Розмова", "Дракула", а також епічна драма про війну у В'єтнамі "Апокаліпсис сьогодні".

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