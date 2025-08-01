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Багато про що не говорив: розкрито справжню причину смерті Халка Хогана

Анна Підгорна
1 серпня 2025, 09:20
146
71-річний Хоган до останнього намагався підтримувати образ потужного і всесильного велетня.
Халк Гоґан
Халк Хоган причина смерті - від чого помер реслер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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  • Від чого помер Халк Хоган
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Американський реслер, шоумен і актор Халк Хоган помер 24 липня у віці 71 року. У своєму будинку в Кліруотері, Флорида, він переніс зупинку серця. Реанімаційні процедури проводилися 30 хвилин, після чого Хогана доставили на кареті швидкої допомоги в лікарню Мортон Плант, де його оголосили мертвим.

Життя зірки забрав гострий інфаркт міокарда, повідомляє видання Page Six. Центр судової медицини округу Пінеллас у висновку про смерть і угоді про кремацію зазначив, що смерть настала з природних причин.

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Хоган мав в анамнезі фібриляцію передсердь і хронічний лімфолейкоз. Онкологію шоумен приховував від громадськості. Також відомо, що в травні Халк Хоган переніс серйозну операцію на шийному відділі хребта.

Халк Хоган помер
Халк Хоган причина смерті - від чого помер реслер / instagram.com/hulkhogan

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Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

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Про персону: Халк Хоган

Халк Хоган (справжнє ім'я - Террі Джин Боллеа) - американський рестлер, актор, телеведучий, підприємець і музикант. Його вважали найвпізнаванішою зіркою рестлінгу в усьому світі та найпопулярнішим рестлером 1980-х років, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші фільми: "Коммандо з передмістя", "Містер няня", "Санта здоровань".

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