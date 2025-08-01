Кетрін Зета-Джонс уперше прокоментувала чутки про розлучення з Майклом Дугласом

Зета-Джонс емоційно відреагувала на запитання про шлюб.

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Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс - акторка висловилася про шлюб / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У квітні 2025 року з'явилися чутки про розлучення Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс

Акторка розповіла, що думає з цього приводу

Акторська пара, Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс, існує вже 25 років. Цього року вони відзначать срібне весілля, проте напередодні цієї щасливої події в пресу просочилися чутки, що артисти всерйоз замислюються про розлучення. Серед причин називали велику різницю у віці, яка особливо стала помітною зараз: 80-річний Майкл завершує кар'єру, а 55-річна Кетрін затребувана і сповнена енергії для нових проєктів.

Рідкісний коментар про стосунки з чоловіком Зета-Джонс дала Entertainment Tonight у Лондоні, на прем'єрі другого сезону серіалу Венздей, де акторка грає маму головної героїні Мортішу Аддамс. З цим персонажем Кетрін об'єднує не тільки шалена харизма, а й сімейні цінності - вона зі щасливою посмішкою розповіла про майбутню річницю, та її з Майклом головні досягнення за 25 років.

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Так зірка зазначила, що планує влаштувати з чоловіком вечірку з нагоди річниці весілля. На жаль, через її щільний графік її з листопада доведеться перенести ближче до зимових свят, проте артисти не засмучуються, адже вся сім'я зможе побути разом. Над тими, хто говорив, що їхня пара не протримається довго, акторка просто посміялася.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас - батьки двох дітей: 25-річного Ділана та 22-річної Керіс. Їх акторка назвала головним досягненням свого сімейного життя, і зазначила, що чоловік поділяє її думку. "Те, чого ми досягли, і я думаю, що ми обидва скажемо те ж саме, це те, що наші діти дійсно чудові. Вони нам приносять величезну радість. І тепер, коли вони покинули гніздо, цю радість ми ділимо удвох".

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс з дітьми Діланом і Керіс / instagram.com/michaelkirkdouglas

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Про персону: Майкл Дуглас Майкл Кірк Дулас - американський актор і продюсер. Володар двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальний потяг", "Війна подружжя Роуз", "Основний інстинкт" та ін.

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