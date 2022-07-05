48-річна Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці модного глянцю

Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці Vogue / instagram.com/victoriabeckham

48-річна британська співачка, модель і дизайнерка Вікторія Бекхем стала героїнею липневої обкладинки австралійського видання гламурного журналу VOGUE. Це 29-ий, практично ювілейний, раз, коли світська левиця з'являється на обкладинці цього відомого глянцю.

Колишня "перчинка" вразила шанувальників пікантними образами, створеними завдяки модним брендам Dolce&Gabbana, Gucci, Olivier Theyskens, Versace, Marc Jacobs, Schiaparelli і Miu Miu.

Два наряди особливо закарбувалися в пам'яті фанатів. На одному зі знімків Вікторія позує в багатошаровому мереживному одязі з акцентом на червоний прозорий топ, крізь який просвічується її нижня білизна.

На іншому Бекхем позує в топі з відкритою спиною і латексних брюках - модній знахідці самої дизайнерки, до якої вона нерідко вдається і в повсякденному житті.

Варто відзначити, що її фігура, головна гордість модної "перчинки", як моделі, як і раніше виглядає карколомно - Бекхем не здається анорексчно худою, а спортивної і підтягнутою.

Вікторія Бекхем показала себе в мереживах і латексі на обкладинці Vogue / instagram.com/victoriabeckham

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Раніше в мережі з'явилася запаморочлива обкладинка нового альбому співачки Бейонсе, на якому 40-річна мати трьох дітей зображена, сидячи верхи на небесному голографічному коні практично оголеною.

Не посоромилася показати себе і 74-річна мама Ілона Маска, канадська модель південноафриканського походження, дієтолог і письменниця Мей Маск. Вона поділилася знімком в бікіні без ретуші.

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