Окупанти змінили тактику під Малинівкою: деталі наступу, що здивував Запорізький фронт

Сили оборони зафіксували рух ворожих груп просто через поле, ворог намагається закріпитися поблизу Малинівки

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Окупанти змінили тактику під Малинівкою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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Чому окупанти наступають без техніки

Як просунувся ворог і як реагує ЗСУ

Чи була атака раптовою і що далі

Російські війська активізували бойові дії на Запорізькому напрямку — зранку розпочався наступ на село Малинівка. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

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"Сьогодні зранку штурмові групи противника розпочали активні наступальні дії на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті. [Ворог] численними групами до 7 рил проводять наступальні дії з метою зайняти Малинівку", – йдеться у повідомленні.

За інформацією DeepState, у перший день атаки противник зумів проникнути в сіру зону та зайняти лісосмуги на схід від населеного пункту. Частина окупантів просувалася відкритим полем, намагаючись застати українських військових зненацька.

Як повідомляють аналітики, під час наступу майже не зафіксовано використання важкої техніки — окупанти застосовують здебільшого баггі.

"Враховуючи на специфіку ділянки, йдуть і стрілецькі бої, оскільки нема великого насичення дронами. По ворогу працює артилерія та дрони. Очікується, що завтра штурмові дії продовжаться", – резюмували в DeepState.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії нещодавно атакували Оріхівський напрямок великою колоною техніки. Але реалізувати задумане ворогу не вдалося, бо ЗСУ розгромили його.

Крім того, окупаційні війська країни-агресорки Росії відновили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, що у Запорізькій області. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, за попередню добу на фронті зафіксовано рекордне використання дронів камікадзе, лише на Запорізькому напрямку - 485 ударів. Також відчутно збільшилась кількість артилерійських обстрілів.

Раніше також окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки для штурмових дій на Запорізькому напрямку. Цією силою ворог намагався просунутися на ділянці поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків, але ЗСУ стали на заваді противнику.

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