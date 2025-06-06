Удари по "ядерних" аеродромах РФ: розкрито шлях перекидання дронів у Росію

Найімовірніше, постачання велося із суміжної території, не виключає Рустам Бурнашев.

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Комплектуючі могли бути завезені через Казахстан / Колаж: Главред, фото: Цензор, скріншот

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Комплектуючі могли бути завезені через Казахстан

Найімовірніше, постачання велося із суміжної території

Хоча слідчі органи так і не уточнили, яким чином дрони, що атакували стратегічні аеродроми РФ, доставили на територію Росії, деякі аналітики почали припускати, що комплектуючі могли бути завезені через Казахстан.

Ця версія виглядає цілком реалістичною: відстань від Міасса до казахстанського кордону - лише близько 150 кілометрів, а між двома країнами відсутній митний контроль, оскільки обидві входять до Євразійського економічного союзу, де діє режим вільної торгівлі та переміщення товарів, йдеться в матеріалі Сurrenttime.

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Політолог і фахівець з міжнародної безпеки Рустам Бурнашев відразу після інциденту заявив: "Найімовірніше, постачання велося із суміжної території. Я б не став загострювати увагу на якійсь одній країні, чи то Казахстан, Білорусь, чи Грузія. Обійти обмеження технічно можливо, обхідні шляхи існують".

У відповідь на підозри, що з'явилися, влада Казахстану почала інформаційну кампанію, щоб спростувати чутки про причетність країни до операції українських спецслужб. У рамках цієї стратегії в публічному просторі стали з'являтися заяви казахстанських експертів і громадських діячів, які стверджують, що поширення таких версій може бути спробою посіяти розбіжності між Казахстаном і Росією.

На думку казахстанського журналіста-розслідувача Сергія Дуванова, влада країни намагається заздалегідь усунути можливі звинувачення в тому, що постачання техніки могло йти з їхньої території.

"Очевидно, що Казахстану невигідно, щоб підозри вказували на нього, - вважає Дуванов. - Тому й запускається механізм "внутрішньої дипломатії": знаходяться спікери - нехай навіть малопомітні депутати або аналітики, - які озвучують позицію, вигідну державі. У результаті формується образ, що Казахстан у цьому ні до чого".

Удари по стратегічних аеродромах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок потужних вибухів на аеродромах у РФ уражено понад 40 військових літаків. Атаковано військові аеродроми Оленя, Біла, Іваново та Дягилево - там базується стратегічна авіація Росії, якою ворог завдає повітряних ударів по Україні.

Як писав Главред, ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Операцію особисто контролював президент України і Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, а її реалізацією займалися Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялися деталі ударів по ядерних ракетоносцях РФ. На сьогоднішній день Росія не випустила жодного повністю нового літака Ту-22М3 або Ту-160.

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