Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

Руслана Заклінська
5 червня 2025, 18:43
231
Супутникові знімки 4 червня підтвердили присутність Ту-160 на базі, де раніше таких літаків не було.
РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США
РФ сховала Ту-160 на найвіддаленішій авіабазі після операції "Павутина" / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, cкріншот Google Maps

Коротко:

  • РФ перемістила літаки з вразливих аеродромів після "Павутини"
  • Один із Ту-160 перекинуто на авіабазу "Анадырь" на Чукотці
  • База "Анадырь" розташована за 6 600 км від України і лише за 500 км від США

Після української спецоперації "Павутина", внаслідок якої було знищено 41 російський військовий літак, Росія почала терміново вивозити вцілілі бомбардувальники подалі від ударів українських дронів. Один із ракетоносців Ту-160 опинився на авіабазі "Анадырь" на Чукотці. Про це повідомив військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики звернули увагу на нові супутникові знімки аеродрому "Анадырь" ("Угольний") на Чукотці — це найсхідніша військова база РФ, яка також функціонує як цивільний аеропорт. На знімку, зробленому супутником Sentinel 4 червня, видно великий літак, який ідентифікували як стратегічний ракетоносець Ту-160. Розмах його крила у 55,7 метра, характерна форма фюзеляжу та розташування на військовій частині аеродрому не залишають сумнівів у типі літака.

відео дня

Аналітики зазначають, що до цього моменту російські стратегічні бомбардувальники не базувалися на Анадирі. Ще 2 червня, наступного дня після масштабної атаки СБУ в рамках операції "Павутина", Ту-160 на цій базі не було. Виходячи з цього, аналітики дійшли висновку, що рішення перекинути літак на Чукотку було екстреним кроком після українських атак по авіабазах в глибині Росії.

"Анадырь" розташований за 6 600 км від України, тобто на практично максимальній відстані. При цьому іронічно, як зазначають аналітики, що літак опинився лише за 500 км від США — але тепер там безпечніше, ніж за 1700 км від України.

"У Анадирі його захищає не дальність у понад 6,6 тисячі кілометрів, бо відстань не є перешкодою для дистанційно керованих за тисячі кілометрів дронів, що під'їжджають на фурах. А те, що фура з дронами до Анадиря просто не доїде, бо доріг туди немає", - зазначили у виданні.

За даними аналітиків, до авіабази "Анадырь" фактично немає доріг, які дозволяли б фурам із необхідним обладнанням та дронами доїхати безпосередньо до аеродрому. Існують лише тимчасові маршрути, що пристосовані для екстремальних експедицій на всюдиходах. Основна логістика базується на авіасполученні і обмеженому морському судноплавстві під час короткого періоду відкритої навігації.

"Доправити туди фуру з дронами стане можливо десь років через 200, ближче до 30-х років XXIII сторіччя. Але навряд це буде актуальним", - припустили у виданні.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Попри віддаленість, використання Ту-160 із Чукотки для атак по Україні малоймовірне і неефективне, зазначає Defense Express. Водночас застосування Ту-160 у війні проти України загалом є рідкісним явищем – переважно використовують інші літаки, такі як Ту-95МС.

"Авіабаза "Анадырь" знаходиться лише у 500 км від кордону США та РФ. Але вочевидь у Кремлі вирішили, що так безпечніше", - додали аналітики.

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

У межах масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина" було знищено 41 російський військовий літак, серед яких — стратегічні бомбардувальники, що застосовувалися Росією для ракетних атак по українській території. Операція стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни проти РФ.

Незабаром після цих ударів президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Російський диктатор пригрозив, що Москва "відповість Україні" за атаки на аеродроми. Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що Росія зробить це "у потрібний момент".

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах висловив захоплення операцією "Павутина", назвавши удари ЗСУ по ворожих аеродромах "сильними" і "крутими". Водночас на його думку, успішна атака може ускладнити досягнення перемир’я та спровокувати жорсткішу реакцію Путіна.

Читайте також:

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Ту-160 військовий літак російський літак війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціями

19:44Війна
В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

19:36Синоптик
Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар Росії

Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар Росії

19:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Розкрито історичну назву Києва: як називали столицю за часів Київської Русі

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

Гороскоп Таро на завтра 6 червня: Близнюкам - рішення, Левам - війна

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

Вже в червні 2025 року: на трьох знаків зодіаку чекає стрімкий карʼєрний зліт

Останні новини

20:35

Трамп б'є непомітно: експерт розповів, як США підривають здатність РФ вести війну

19:48

Ситуація на Сумщині загострюється: у ДПСУ розповіли, як росіяни готують прорив

19:44

Трамп анонсував жорстку відповідь РФ за удари по аеродромах та пригрозив Україні санкціямиВідео

19:40

Чому кіт "плюхається" на спину і показує живіт: експертка здивувала відповіддюВідео

19:36

В Україну йде похолодання: які регіони накриють грозові дощі

Криза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 роціКриза, бунти і початок розвалу Росії: Жданов – про те, чому війна закінчиться у 2026 році
19:24

Путін готує помсту: полковник СБУ попередив про можливий нічний удар РосіїВідео

19:18

Хто насправді вигадав назву річки Дніпро та що вона означає — відповідь здивуєВідео

19:15

Блискучі та можуть змінювати колір: у Чорнобилі помітили дивних жуків

19:12

Що може притягнути "чорну смугу" 6 червня: прикмети і заборони цього дня

Реклама
19:10

Путін раптом видав нову заяву про війну в УкраїніПогляд

18:43

РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

18:28

Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

18:22

81-річний Роберт Де Ніро розкрив секрет виховання дворічної доньки

18:15

Експерт ініціював перевірку походження мільйонних доходів у ґрантових активістів в умовах війни

17:59

Нічого хорошого там нема: що означає прізвище ПутінВідео

17:41

У сльозах і під крапельницею: з Наталкою Денисенко сталося нещастя

17:33

Трамп провів переговори із Сі Цзіньпіном - перші подробиці

17:26

"Абсолютно хворі істоти": Зеленський жорстко відреагував на удар РФ по Херсону

17:24

"Припиніть скиглити": Україна жорстко відповіла Путіну на скарги через "Павутину"

17:16

Адмінпослуги в Україні подорожчають: скільки доведеться платити

Реклама
17:15

Папа Римський звернувся до Путіна: що саме Лев XIV попросив у глави Кремля

16:57

"Солодка помста": на телеканалі Бігуді відбудеться премʼєра нового турецького серіалу

16:47

Соліст гурту a-ha невиліковно хворий - що сталося із зіркою 80-ихВідео

16:33

Простий тест на характер за кольором очей розповість усе про вашу особистість

16:32

Коли і як з'явилися вареники: експерт розвіяв найпопулярніші міфи

16:26

"Не центр прийняття рішень": РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВАВідео

16:23

Долар пішов у піке, євро раптово "злетіло": яким буде курс валют з 6 червня

16:10

Ворог окупував вже 10 населених пунктів: на Сумщині росіяни лізуть, як таргани

16:09

Інфляція зросла до максимуму через заморозки: в НБУ сказали, як зміняться ціни влітку

16:07

В якому стані перебуває Кримський міст після операції СБУ: в ВМС розкрили деталі

15:47

Польща встановила День пам'яті жертв Волинської трагедії: реакція МЗС України

15:32

Загроза газових відключень: українців попередили про найгірший сценарій

15:16

Ціна стрімко зростає: українців попередили про здорожчання базового продукту

15:10

Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік: у Раді зробили заяву

15:09

Урожай близький до нуля: ціна на популярний фрукт стане "захмарною"

14:35

Люди в перукарні відрізняються 3-ма деталями: чи відшукаєте ви їх за 35 секунд

14:20

Помста від Путіна за знищені літаки: у Кремлі знову погрожують Україні

14:19

Загинув досвідчений військовий: внаслідок удару по полігону на Полтавщині є жертви

14:14

Руйнівний удар по РФ: у Сенаті анонсували нові інструменти для Трампа

14:05

Герцоги підпалюють: Меган Маркл показала дикі танці з принцом Гаррі в палаті пологового

Реклама
14:03

З молодою пасією: біглий Онищенко засвітився в Каннах

13:55

Уже з 4 грудня в усіх кінотеатрах країни: стала відома дата зіркової премʼєри "Вартових Різдва"

13:43

Куди правильно наносити парфуми: експерт дала неочікувану відповідь

13:28

Вагітна СолоХа звинуватила Тіну Кароль у "неадекватності" та кумівстві

13:25

Не тільки борщ і каша: чим насправді харчувалися українські козаки

13:18

Трамп у захваті від атаки України по аеродромах РФ: ЗМІ "злили" секретну розмову

13:17

Українські студенти отримають компенсацію за навчання від держави: кого це стосуєтьсяВідео

12:45

"Злий на неї": Крутоголов розповів правду про звільнення Глущенко з "Дизель шоу"

12:38

Ворог здійснив серйозний прорив між двома містами Донеччини - експерт

12:32

Чому Трамп заграє з Путіним: ексдипломат РФ сказав, чого домагаються США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаНастя КаменськихАні Лорак
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти