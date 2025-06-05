РФ екстрено ховає вцілілі літаки: аналітики помітили Ту-160 під крильцем у США

Супутникові знімки 4 червня підтвердили присутність Ту-160 на базі, де раніше таких літаків не було.

https://glavred.net/world/rf-pryachet-ucelevshie-samolety-pod-krylom-u-ssha-analitiki-nashli-tu-160-na-chukotke-10670951.html Посилання скопійоване

РФ сховала Ту-160 на найвіддаленішій авіабазі після операції "Павутина" / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, cкріншот Google Maps

Коротко:

РФ перемістила літаки з вразливих аеродромів після "Павутини"

Один із Ту-160 перекинуто на авіабазу "Анадырь" на Чукотці

База "Анадырь" розташована за 6 600 км від України і лише за 500 км від США

Після української спецоперації "Павутина", внаслідок якої було знищено 41 російський військовий літак, Росія почала терміново вивозити вцілілі бомбардувальники подалі від ударів українських дронів. Один із ракетоносців Ту-160 опинився на авіабазі "Анадырь" на Чукотці. Про це повідомив військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики звернули увагу на нові супутникові знімки аеродрому "Анадырь" ("Угольний") на Чукотці — це найсхідніша військова база РФ, яка також функціонує як цивільний аеропорт. На знімку, зробленому супутником Sentinel 4 червня, видно великий літак, який ідентифікували як стратегічний ракетоносець Ту-160. Розмах його крила у 55,7 метра, характерна форма фюзеляжу та розташування на військовій частині аеродрому не залишають сумнівів у типі літака.

відео дня

Аналітики зазначають, що до цього моменту російські стратегічні бомбардувальники не базувалися на Анадирі. Ще 2 червня, наступного дня після масштабної атаки СБУ в рамках операції "Павутина", Ту-160 на цій базі не було. Виходячи з цього, аналітики дійшли висновку, що рішення перекинути літак на Чукотку було екстреним кроком після українських атак по авіабазах в глибині Росії.

"Анадырь" розташований за 6 600 км від України, тобто на практично максимальній відстані. При цьому іронічно, як зазначають аналітики, що літак опинився лише за 500 км від США — але тепер там безпечніше, ніж за 1700 км від України.

"У Анадирі його захищає не дальність у понад 6,6 тисячі кілометрів, бо відстань не є перешкодою для дистанційно керованих за тисячі кілометрів дронів, що під'їжджають на фурах. А те, що фура з дронами до Анадиря просто не доїде, бо доріг туди немає", - зазначили у виданні.

За даними аналітиків, до авіабази "Анадырь" фактично немає доріг, які дозволяли б фурам із необхідним обладнанням та дронами доїхати безпосередньо до аеродрому. Існують лише тимчасові маршрути, що пристосовані для екстремальних експедицій на всюдиходах. Основна логістика базується на авіасполученні і обмеженому морському судноплавстві під час короткого періоду відкритої навігації.

"Доправити туди фуру з дронами стане можливо десь років через 200, ближче до 30-х років XXIII сторіччя. Але навряд це буде актуальним", - припустили у виданні.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Попри віддаленість, використання Ту-160 із Чукотки для атак по Україні малоймовірне і неефективне, зазначає Defense Express. Водночас застосування Ту-160 у війні проти України загалом є рідкісним явищем – переважно використовують інші літаки, такі як Ту-95МС.

"Авіабаза "Анадырь" знаходиться лише у 500 км від кордону США та РФ. Але вочевидь у Кремлі вирішили, що так безпечніше", - додали аналітики.

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

У межах масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина" було знищено 41 російський військовий літак, серед яких — стратегічні бомбардувальники, що застосовувалися Росією для ракетних атак по українській території. Операція стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни проти РФ.

Незабаром після цих ударів президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Російський диктатор пригрозив, що Москва "відповість Україні" за атаки на аеродроми. Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що Росія зробить це "у потрібний момент".

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп у приватних розмовах висловив захоплення операцією "Павутина", назвавши удари ЗСУ по ворожих аеродромах "сильними" і "крутими". Водночас на його думку, успішна атака може ускладнити досягнення перемир’я та спровокувати жорсткішу реакцію Путіна.

Читайте також:

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред