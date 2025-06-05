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"Не центр прийняття рішень": РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВА

Юрій Берендій
5 червня 2025, 16:26
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Внаслідок повторного російського удару по центру Херсона повністю знищено будівлю Херсонської ОВА.
'Не центр прийняття рішень': РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВА
В ОВА показали кадри знищеної будівлі в центрі Херсона / Колаж Главред, фото: Херсонська ОВА, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ знищила будівлю Херсонської ОВА
  • Будівля Херсонської ОВА давно не використовується

5 червня російська авіація вдруге за день завдала удару керованими авіабомбами по будівлі Херсонської обласної державної/військової адміністрації. Унаслідок атаки споруда фактично знищена. Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав він після атаки.

відео дня
Знищена будівля Херсонської ОВА
Знищена будівля Херсонської ОВА / Фото: Прокудін Олександр/Херсонська ОВА

Дивіться відео ймовірного удару по будівлі Херсонської ОВА:

'Не центр прийняття рішень': РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВА
/ Фото: скріншот

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram наголосив, що об’єкт давно не використовується, тому обстріл є проявом терористичної тактики з боку Росії.

"Чистої води тероризм! Будівля вже давно не використовується, неодноразово була під ворожим обстрілом. Вона не є центром ухвалення жодних рішень — ні військових, ні цивільних. (Росіянам, - ред.) була потрібна яскрава картинка — і більше нічого. Той факт, що поруч житлові багатоквартирні будинки, їх не хвилює. Спочатку били "кабами", а потім додали артилерію й дрони", - зазначив він.

Чиновник також закликав мешканців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це може врятувати життя.

Як повідомив моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок", внаслідок атаки половини будівлі Херсонської ОВА більше немає.

"Знову вдарили по будівлі ОДА в Херсоні. Половини будівлі вже немає. Будівля давно порожня, але бомби ж треба кудись викинути. Ідіоти", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ранкового удару по Херсону

Вранці 5 червня російські окупаційні війська здійснили авіаудар по Херсону. Упродовж 15 хвилин центр міста зазнав чотирьох влучань авіабомб КАБ. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, один із ударів знову припав на будівлю обласної адміністрації, яка вже неодноразово була мішенню.

Крім того, пошкоджено житлову інфраструктуру: зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку, у довколишніх оселях вибито вікна та пошкоджено фасади.

'Не центр прийняття рішень': РФ повністю знищила будівлю Херсонської ОВА
Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 5 червня Росія завдала комбінованої атаки по Україні, використавши ударні дрони та балістичні ракети. Зокрема, шість безпілотників вдарили по місту Прилуки в Чернігівській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Один із ворожих безпілотників влучив у помешкання керівника місцевої пожежної частини.

Жертвами російської атаки дронів стали його родина: дружина, донька Дарина Шигида, яка працювала в патрульній поліції, її однорічний син.

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Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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