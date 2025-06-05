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Папа Римський звернувся до Путіна: що саме Лев XIV попросив у глави Кремля

Маріна Фурман
5 червня 2025, 17:15
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Телефонна розмова між понтифіком та Путіним відбулася ще 4 червня.
Папа Римский, Путин
Папа Лев XIV вперше поговорив телефоном з Путіним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Головне:

  • Папа Римський провів телефонну розмову з Путіним
  • Під час переговорів вони обговорили війну в Україні та обмін полоненими

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Понтифік закликав главу Кремля зробити крок на користь миру і діалогу. Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, цитує Vatican News.

У виданні йдеться, що телефонна розмова відбулася ще вчора вдень - вона була першою з моменту вступу Лева XIV на Святий престол. Путін та Понтифік обговорили війну в Україні та гуманітарну ситуацію у світі.

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"Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, наголосивши на важливості діалогу для встановлення позитивних контактів між сторонами і пошуку рішень конфлікту", - сказав Бруні.

Крім того, Папа Лев XIV та президент Путін обговорили питання обміну полоненими.

"Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку свого понтифікату, і наголосив, що спільні християнські цінності можуть стати світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", - розповів директор пресслужби Святого Престолу.

Заяви Папи Римського щодо війни в Україні - новини за темою

Нещодавно Папа Римський Лев XIV висловив готовність організувати у Ватикані новий раунд переговорів між Україною та Росією.

За даними Deutsche Welle, за умови згоди обох сторін мирні консультації за посередництва Ватикану можуть розпочатися протягом трьох-чотирьох тижнів. При цьому Папа Римський безпосередньо участі в перемовинах не братиме — передбачається робота делегацій на технічному рівні.

Як писав Главред, Папа Лев в інавгураційній промові говорив про Україну. Він згадав Україну у молитві "Regina Coeli", використавши слово "змучена", який вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про розв’язану РФ війну. Він додав, що через війну в Україні гинуть багато молодих людей.

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