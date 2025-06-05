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Російська ведуча потайки стала мамою

Олена Кюпелі
5 червня 2025, 21:54
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Катерина Варнава поділилася своєю радістю і тепер про це знають усі.
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава тепер мама / Колаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Коротко:

  • Катерина Варнава поділилася радісною новиною
  • З ким вона тепер пов'язала свою долю

Російська акторка та учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну і продовжує катастрофічно втрачати вагу, поділилася своєю радістю.

Актриса, яка довгий час не могла стати матір'ю, нарешті стала хрещеною мамою. Про це стало відомо із соціальних мереж актриси.

відео дня
Катерина Варнава стала мамою
Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

Катерина Варнава стала хрещеною матір'ю дитини своєї подруги Світлани Устинової та Іллі Стюарта. Устінова опублікувала фото з Варнавою з храму.

Катерина Варнава стала мамою
Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

"Розрив сердечка, просто любов", - написала у відповідь Варнава.

Катерина Варнава стала мамою
Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Варнава знялася в одному з проєктів, де її традиційно захейтили росіяни. Телеведуча виклала кілька коментарів, на які відреагувала в особистому блозі. Вона вступила в полеміку з користувачами, щоб роз'яснити, чому виглядає таким чином.

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Хто така Катерина Варнава

Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.

У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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