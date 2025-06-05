Російська ведуча потайки стала мамою

Катерина Варнава поділилася своєю радістю і тепер про це знають усі.

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Катерина Варнава тепер мама / Колаж Главред, фото Instagram/ kativarnava

Коротко:

Катерина Варнава поділилася радісною новиною

З ким вона тепер пов'язала свою долю

Російська акторка та учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну і продовжує катастрофічно втрачати вагу, поділилася своєю радістю.

Актриса, яка довгий час не могла стати матір'ю, нарешті стала хрещеною мамою. Про це стало відомо із соціальних мереж актриси.

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Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

Катерина Варнава стала хрещеною матір'ю дитини своєї подруги Світлани Устинової та Іллі Стюарта. Устінова опублікувала фото з Варнавою з храму.

Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

"Розрив сердечка, просто любов", - написала у відповідь Варнава.

Катерина Варнава стала мамою / Фото Instagram/kativarnava

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Раніше Главред писав про те, що Варнава знялася в одному з проєктів, де її традиційно захейтили росіяни. Телеведуча виклала кілька коментарів, на які відреагувала в особистому блозі. Вона вступила в полеміку з користувачами, щоб роз'яснити, чому виглядає таким чином.

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Хто така Катерина Варнава Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом. У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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