Російська ведуча потайки стала мамою

Коротко:
- Катерина Варнава поділилася радісною новиною
- З ким вона тепер пов'язала свою долю
Російська акторка та учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну і продовжує катастрофічно втрачати вагу, поділилася своєю радістю.
Актриса, яка довгий час не могла стати матір'ю, нарешті стала хрещеною мамою. Про це стало відомо із соціальних мереж актриси.
Катерина Варнава стала хрещеною матір'ю дитини своєї подруги Світлани Устинової та Іллі Стюарта. Устінова опублікувала фото з Варнавою з храму.
"Розрив сердечка, просто любов", - написала у відповідь Варнава.
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Раніше Главред писав про те, що Варнава знялася в одному з проєктів, де її традиційно захейтили росіяни. Телеведуча виклала кілька коментарів, на які відреагувала в особистому блозі. Вона вступила в полеміку з користувачами, щоб роз'яснити, чому виглядає таким чином.
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Хто така Катерина Варнава
Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.
У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.
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