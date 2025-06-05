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Приїхали в гості на літо: у Прилуках дрон вбив поліцейську з дитиною та її матір

Руслан Іваненко
5 червня 2025, 21:37
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Місцеві жителі почули два вибухи, а потім побачили зруйнований і охоплений полум’ям будинок родини Лебідів у центрі Прилук
Прилуки
У Прилуках загинули мама, донька і немовля/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/dasa.sigida

Коротко:

  • Російські дрони вдарили по приватному сектору міста
  • Загинули мама, її донька-поліцейська та однорічний онук
  • Батько-рятувальник прибув гасити пожежу в рідному домі

У ніч на 5 червня російські військові атакували Прилуки на Чернігівщині. За інформацією OBOZ.UA, внаслідок влучання двох дронів-камікадзе типу "Герань-2" у приватний сектор загинули троє людей: 46-річна жінка, її 27-річна донька-поліцейська та однорічний онук.

Місцеві жителі розповідають, що спочатку пролунав один вибух, а невдовзі — другий. Після цього люди вибігли на вулицю й побачили, що будинок сім’ї Вікторії та Олександра Лебідів охоплений полум’ям. Рятувальники негайно прибули на місце трагедії, серед них — і глава родини Олександр Лебідь, який керує місцевою пожежною частиною.

відео дня

На жаль, врятувати його близьких не вдалося. Усі троє — дружина, донька та онук — загинули під завалами. Як зазначається, вони намагалися сховатися у ванній кімнаті, однак дрон влучив прямо в будинок.

27-річна Даша Шигида, яка працювала в Патрульній поліції Києва з 2020 року, приїхала до батьків у гості разом із маленьким сином. Літо в домі з подвір’ям було чудовою нагодою для відпочинку, а дідусь і бабуся з радістю проводили час з онуком.

Про Дашу тепло згадує її класна керівниця з Прилуцького ліцею №6 Людмила Каліш:

"Даша, ще коли вчилася в школі, мріяла стати поліцейською. Не знаю чому, може тому, що в неї тато працював у пожежній частині. І вона хотіла допомагати й захищати людей. Вона була дуже світлою і доброю людиною, я не пам'ятаю, щоб вона когось колись образила", — розповідає OBOZ.UA Каліш.

Приїхали в гості на літо: у Прилуках дрон вбив поліцейську з дитиною та її матір
шахед / Інфографіка: Главред

Ще з юнацьких років Даша вирізнялася активністю та відповідальністю. Вона займалася спортом, грала у волейбол, брала участь у шкільних змаганнях і завжди підтримувала команду. Після закінчення школи вступила до Академії патрульної поліції, чим дуже пишалася.

У серпні 2023 року вона вийшла заміж, а вже взимку стала мамою.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

У ніч на 4 червня в Харкові прогриміла серія вибухів. Для ударів по Харкову сьогодні вночі ворог застосував 9 "Шахедів" і дві ракети, тип яких встановлюється.

У ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. Унаслідок атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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