Що буде з військовими після закінчення війни: командувач НГУ зробив заяву

Командувач НГУ Олександр Півненко розповів, що чекає на українських військових після завершення війни.

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Відомо, що буде з військовими після закінчення війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Півненко:

Завершення війни не буде одномоментним процесом

Україні потрібна армія чисельністю 600 тисяч бійців

Після демобілізації, частина особового складу - повернеться до ЗСУ

Завершення війни не буде миттєвим процесом. Навіть у разі підписання мирної угоди, потрібно буде кілька місяців для стабілізації ситуації на фронті, ймовірні хаотичні сутички. Про це заявив командувач Національної гвардії України, член Ставки Верховного Головнокомандувача, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв'ю на ютуб-каналі Ганни Максимчук.

За оцінкою генерала, цей перехідний період може тривати до пів року.

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"Буде "відторможування", будуть десь 2–3 місяці якісь постріли, хаотичні рухи. Не до всіх команди одразу дійдуть – як до наших, так і до них", – вважає генерал.

Півненко також вважає, що чисельність української армії після завершення бойових дій має залишатися на рівні приблизно 600 тисяч осіб. Після демобілізації частина військових, на його думку, добровільно повернеться до лав ЗСУ, і формування такої армії не викличе труднощів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може здійснити нову атаку на територію України, однак її точні час і місце наразі невідомі. Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Удень 5 червня російські війська завдали удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, повністю зруйнувавши її.

Тим часом президент РФ Володимир Путін висловив обурення через удари ЗСУ по російських військових аеродромах у межах операції "Павутина". У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило, що Росія є агресором, а дії українських сил мають оборонний характер.

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Що відомо про Олександра Півненка Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) — український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України. Командувач Національної гвардії України, член Ставки Верховного Головнокомандувача (з 2023). Учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну. Герой України (2023), повідомляє Вікіпедія.

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