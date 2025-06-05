Операція 'Павутина' завдала принизливого удару по РФ, але розгнівала Трампа - ЗМІ

Невдоволення Зеленським у Трампа знову посилилося.

https://glavred.net/war/operaciya-pautina-nanesla-unizitelnyy-udar-po-rf-no-razgnevala-trampa-smi-10671026.html Посилання скопійоване

"Павутина" розлютила Трампа, попри нищівний удар по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ, скріншот

Коротко:

Операція "Павутина" завдала принизливого удару по Кремлю

Дональда Трампа розгнівала атака по російських літаках

Трамп вважає, що замість ударів Україна мала б зосередитися на переговорах

Операція "Павутина", здійснена українськими силами за допомогою безпілотників глибоко на території Росії, стала однією з найуспішніших і завдала принизливого удару по Москві. Проте ця перемога викликала не лише захоплення, але й серйозне невдоволення у президента США Дональда Трампа. Про це повідомив журналіст The AtlanticДжонатан Лемайр.

відео дня

Внаслідок ударів Україна знищила та серйозно пошкодила кілька десятків стратегічних ракетоносців РФ, завдавши відчутного удару по військовій авіації Кремля.

"Удари українських безпілотників глибоко в Росії завдали принизливого удару по Москві. Захисники Києва відзначили атаку як тріумф сучасної війни та попередження президенту Росії Володимиру Путіну. Але надзвичайна операція викликала іншу реакцію в Білому домі: гнів", - зазначив Лемайр.

Згідно з джерелами журналіста в адміністрації президента США, Трамп розцінив удар як потенційно небезпечну ескалацію війни. Невдоволення Трампа українським лідером Володимиром Зеленським посилилось.

"Атака дронів знову розпалила давнє невдоволення президента президентом України Володимиром Зеленським і спровокувала нові дебати в Білому домі щодо того, чи повинні Сполучені Штати залишати Україну", - йдеться у матеріалі.

Один із радників Білого дому зазначив, що Трамп ще з початку повномасштабного вторгнення вважає Зеленського "поганим хлопцем" і "гарячою головою", який нібито веде світ до "Третьої світової війни". За словами співрозмовника журналіста, "Трамп був вражений зухвалістю ударів", але вважає, що замість військових дій Україна повинна була зосередитися на дипломатії, зокрема на переговорах у Стамбулі.

Лемайр підкреслив, що роздратування Трампа може стати сигналом зміни курсу США щодо України. Автор зазначає, що у телефонній розмові з Володимиром Путіним американський президент намагався змінити фокус уваги, переключивши розмову на іранську ядерну програму. Це, на думку журналіста, може свідчити про бажання Трампа поступово самоусунутись від участі США в підтримці України.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". Безпілотники знищили та пошкодили щонайменше 41 російський військовий літак, серед яких — стратегічні ракетоносці, які Росія регулярно використовувала для ударів по критичній інфраструктурі України. Операція стала однією з найефективніших і найгучніших з початку повномасштабного вторгнення, вразивши об’єкти глибоко на території Росії.

Одразу після серії ударів президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними західних ЗМІ, під час перемовин російський лідер пригрозив "невідворотною відповіддю" за атаки на аеродроми. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відреагує "у відповідний момент".

Крім цього, Дональд Трамп у приватних розмовах захоплювався українською операцією і назвав удари по російських авіабазах "сильними" та "крутими". Однак водночас він висловив занепокоєння, що такі дії можуть ускладнити шлях до припинення війни та змусити Путіна вдатися до жорсткіших кроків у відповідь.

Читайте також:

Що відомо про The Atlantic? The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред