Ворог окупував вже 10 населених пунктів: на Сумщині росіяни лізуть, як таргани

За словами аналітика, ситуація в Сумській області досить динамічна.

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Аналітик розповів про ситуацію в Сумській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Що говорять у DeepState про наступ в Сумській області:

Ворог має просування на Сумщині

Росіяни лізуть без упину, ЗСУ не встигають їх знищувати

Противник станом на 5 червня окупував 10 населених пунктів у Сумській області

Російські загарбники продовжують просуватися у Сумській області. Ситуація наразі дуже динамічна. Про це розповів співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що противник просувається завдяки чисельній перевазі та безперервним штурмам.

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Українські воїни просто не встигають фізично знищувати загарбників - росіяни лізуть без упину, мов таргани. Попри це, захисники невпинно працюють по них FPV-дронами та артилерією.

Погорілий зазначив, що наразі головна мета окупантів - зайти в глибину Сумської області. За його словами, станом на 5 червня ворог окупував 10 населених пунктів у Сумській області.

"Ситуація дуже динамічна. З початку там була інформація, що вони заходять в умовне село, але по них починають відпрацьовувати, вони не мають можливості закріпитися. На вечір вже може бути інша ситуація, коли вони там займуть його, то невдовзі оновляться мапи", - розповів аналітик платформи DeepState.

Що відомо про місто Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на Сумському напрямку - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти наступають у Сумській області. Ворог буде продовжувати тиснути постійно. Водночас він наголосив на тому, що військові були до всього готові і намагаються втримувати позиції.

Нещодавно Главред з посиланням на аналітиків DeepState писав, що противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги, що в Сумській області, і закріпитися в цих селах.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, що Суми стають прифронтовим містом. За його словами, армія країни-агресора Росії намагається розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі окупанти дійшли до першої лінії українських фортифікацій.

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