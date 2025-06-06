Ворожий удар по столиці: є руйнквання та постраждалі

Повітряна тривога оголошується у всіх регіонах України через масовані атаки безпілотників.

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Росія атакувала Україну дронами з кількох напрямків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в матеріалі:

Що відомо про нічну атаку російських дронів на Київ

Як працювала ППО і які райони постраждали від ударів безпілотників

Які наслідки для цивільних об’єктів і чи є постраждалі

У ніч на 6 червня російські війська атакували територію України ударними безпілотниками з кількох напрямків. За даними Telegram Повітряних сил ЗСУ, у більшості областей була оголошена повітряна тривога, а в окремих регіонах працювали підрозділи протиповітряної оборони.

Станом на 01:00 6 червня повітряна тривога була оголошена у всіх регіонах України.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram, що ворожі дрони наближаються до столиці з кількох напрямків.

"У повітряному просторі області та рухом в сторону столиці фіксується низка цілей. Працюватиме ППО, може бути гучно. Наші воїни зроблять все можливе, щоб знищити загрозу". Ткаченко також попередив про можливу "загрозу застосування ворогом ракетного озброєння".

Російські удари пошкодили житлову інфраструктуру — у Солом’янському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши займання. Рятувальники вже прямують на місце події, наслідки уточнюються.

"Шановні кияни, прямуйте до укриттів та перебувайте там до завершення тривоги! Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", — додав Ткаченко.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок нічної атаки в столиці попередньо зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

"Крім того, попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. Деталі встановлюються", — повідомили в КМВА.

"Також фіксуємо падіння уламків ворожої цілі в Дарницькому районі на відкритій території. Є інформація про кілька локацій", — додали у відомстві.

"Наслідки уточнюються. На місце прямують служби", — зазначили в адміністрації.

Попередньо, у Солом’янському районі Києва зафіксовано влучання по цивільному об’єкту — пошкоджено один із закладів освіти. Медики госпіталізували одного постраждалого .

Фіксуємо також наслідки атаки у Святошинському районі. У Деснянському районі столиці уламки впали на трамвайні колії.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію біля АЗС. У Деснянському та Дарницькому районах зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Попередньо є двоє постраждалих, інформація уточнюється.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Такий в них стиль. Житлові будинки, соціальна інфраструктура", — зазначили у КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона спрацювала в Оболонському районі столиці. Близько 01:30 ворожі безпілотники атакували місто, підлітаючи з напрямків Вишгорода та Борисполя. Для надання допомоги в Солом’янський район вже направлено медичну бригаду.

У Голосіївському районі Києва сталася пожежа через падіння уламків безпілотників. На місце події оперативно виїхали рятувальні служби для ліквідації наслідків.

ППО продовжує працювати й на Оболоні, де триває атака на столицю. Місцева влада нагадує мешканцям про необхідність залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Також у Дарницькому районі викликали медиків через пожежу на 17 поверсі житлового будинку. Рятувальники і медики вже прямують на місце події. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський о 00:53 повідомив у своєму телеграм-каналі про атаку дронів-камікадзе на місто.

"Попередньо є влучання в багатоповерхівку. Інформація уточнюється", — зазначив він. Вибух шахеда стався біля житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено двері та вікна.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

5 травня окупанти здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Унаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 16-річний підліток. Стан двох дорослих - важкий, один із них перебуває в критичному стані.

Увечері 5 травня росіяни масовано атакували Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Повідомлялося про кілька вибухів у місті.

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Хто такий Віталій Кличко? Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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