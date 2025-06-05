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Трамп б'є непомітно: експерт розповів, як США підривають здатність РФ вести війну

Руслана Заклінська
5 червня 2025, 20:35оновлено 5 червня, 21:47
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Попри проросійські звинувачення на адресу Трампа, США вже застосували заходи, що послаблюють РФ, зазначив Дмитро Снєгирьов.
Трамп б'є непомітно: експерт розповів, як США підривають здатність РФ вести війну
Непрямий тиск США знекровлює російську військову машину / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Ключові тези Снєгирьова:

  • Здатність РФ вести війну залежить від санкційного тиску США
  • Трамп обвалив ціни на нафту з $70 до $55 за барель, збитки РФ - 2 трлн рублів
  • США позбавили РФ доступу до нафтових і газових ресурсів Дейр-ез-Зору

Подальша здатність РФ вести бойові дії значною мірою визначатиметься непрямим санкційним тиском з боку США, особливо — на нафтову галузь і банківську систему Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

"Незважаючи на звинувачення Трампа у проросійській риториці, американці вдалися до певних кроків, які послаблюють росіян", - зазначив він.

За словами експерта, обвал цін на нафту після візиту Дональда Трампа до Саудівської Аравії став серйозним ударом по російському бюджету. Раніше Ер-Ріяд, діючи у згоді з Москвою, обмежував видобуток, утримуючи ціну близько $70 за барель — саме на такому рівні розрахований російський бюджет.

Снєгирьов зауважив, що після візиту Трампа саудити оголосили про збільшення видобутку. Аналогічні кроки зробили Ірак і Казахстан.

"До чого це призвело? Ціни впали до рівня 55 доларів за барель нафти. І вже у російському Мінфіні звітують про збитки бюджету обсягом 2 трлн рублів. І це Сполучені Штати, якщо казати російською риторикою, ще нічого не починали. Вони лише розігрівають ситуацію", - пояснив аналітик.

Ще один потужний інструмент, на думку Снєгирьова, — обмеження транспортування російської нафти. За наполяганням США Панама анулювала дозволи на 129 танкерів, що входили до тіньового флоту РФ (загалом близько 500 суден). Таким чином, 25% цього флоту втратило право на легальні перевезення, що суттєво знижує експортні можливості Росії.

За словами Снєгирьова, ще один важливий крок — усунення Росії з Сирії. Після зустрічі Трампа з новим сирійським керівництвом було досягнуто домовленостей, які фактично позбавили РФ доступу до нафтових і газових ресурсів у регіоні Дейр-ез-Зор.

Колись, як зауважив Снєгирьов, за контроль над цими покладами гинули сотні бойовиків ПВК "Вагнер". Тепер видобутком у цьому районі займаються американські, турецькі та ймовірно катарські компанії.

"Тепер Російська Федерація позбавлена можливості отримувати нафту, яка йшла фактично в обхід санкцій Сполучених Штатів і поповнювала бюджет Російської Федерації "чорним налом". Також Сирія відмовила Росії в інвестуванні в портову інфраструктуру Тартусу. А це була єдина російська військово-морська база у цьому регіоні", - додав Снєгирьов.

Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів, яких ультиматумів чекати від РФ:

Санкції проти РФ - останні новини

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем підтвердив, що Сенат може незабаром ухвалити закон про жорсткі санкції проти Росії через непоступливу поведінку Путіна. Він підтримує Трампа як людину, здатну чесно завершити війну, але наголосив на потребі змінити підхід до РФ, адже мир можливий лише за наявності партнерів, які його прагнуть.

Також під час початку сесії запитань президенту США Дональду Трампу поставили питання про його наміри тиснути на Путіна для припинення війни в Україні. Трамп нагадав, що він зупинив "Північний потік-2", який Байден потім схвалив, і назвав ситуацію в Україні сумною.

Щодо санкцій, Трамп не назвав термінів їх запровадження, зазначивши, що буде жорстким. Водночас він не виключив санкції проти України, бо "для танго потрібні двоє".

Як повідомляв Главред, проект нових санкцій проти Росії вже підготовлено, і Конгрес США з Білим домом готові його затвердити, заявив спецпредставник Кіт Келлог. Закон "Russian Sanctions Act 2025" передбачає, зокрема, митну ставку 500% на імпорт із Росії, що сильно вдарить по нафтовій галузі — основному джерелу доходів країни.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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