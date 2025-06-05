Адмінпослуги в Україні подорожчають: скільки доведеться платити

Коротко:
- ВР підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає подорожчання адмінпослуг
- Ціна деяких адмінпослуг зросте з 85 копійок до кількох сотень гривень
Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект №4380 "Про адміністративний збір", який передбачає встановлення "обґрунтованих" розмірів адміністративного збору.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що за законопроект проголосували 273 народні обранці.
Як зазначають автори законопроєкту, його мета – допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи – ред.), які часто працюють у збиток.
Зазначається, що зараз за більшість адміністративних послуг потрібно платити недостатньо компенсаційні платежі. Так, за реєстрацію місця проживання треба заплатити 13,60 гривень, за реєстрацію шлюбу – 85 копійок або ж взагалі нічого.
У документі перелічено близько 150 основних адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними – з мінімальним тарифом у 20 гривень
Згідно із законопроєктом, якщо раніше реєстрація бізнесу або земельної ділянки була безкоштовною, то, у разі прийняття законопроєкту №4380, потрібно буде заплатити №4380. Вартість реєстрації шлюбу, як планується, зросте з нинішніх 85 копійок до 200 гривень. При цьому ті, хто користуватиметься електронними сервісами, можуть отримати знижку у 25%.
Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк зазначила у коментарі для "РБК-Україна", що послуги з соціального захисту так і далі будуть безкоштовними для отримувачів.
Вона пояснила, що на низку адмінпослуг потрібно було підняти ціни, адже за деякі з них розмір плати становить 85 коп. і не переглядався з 1993 року.
Шуляк зазначила, що видатки на ЦНАП йдуть з місцевих бюджетів. Проте існуючі розміри плати за адмінпослуги покривають лише до 30% від видатків на ЦНАП. Переважно це лише за рахунок послуг з реєстрації нерухомості та паспортних послуг.
"Люди звільняються тому, що навантаження шалене, персоналу не вистачає, оплата праці неконкурентна. Система буде деградувати. Відтак, у ОМС шалений брак компенсаційний ресурсів на стале функціонування системи. Даний законопроєкт дозволить забезпечити більший рівень компенсаційності", – пояснила Шуляк.
Також додаткові ресурси потрібні і для цифровізації послуг.
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Хто така Олена Шуляк?
Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.
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