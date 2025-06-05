Адмінпослуги в Україні подорожчають: скільки доведеться платити

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, у якому передбачається підвищення цін на надання адміністративних послуг.

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Адмінпослуги в Україні подорожчають/ колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Коротко:

ВР підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає подорожчання адмінпослуг

Ціна деяких адмінпослуг зросте з 85 копійок до кількох сотень гривень

Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект №4380 "Про адміністративний збір", який передбачає встановлення "обґрунтованих" розмірів адміністративного збору.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що за законопроект проголосували 273 народні обранці.

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Як зазначають автори законопроєкту, його мета – допомогти місцевим бюджетам утримувати центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи – ред.), які часто працюють у збиток.

Зазначається, що зараз за більшість адміністративних послуг потрібно платити недостатньо компенсаційні платежі. Так, за реєстрацію місця проживання треба заплатити 13,60 гривень, за реєстрацію шлюбу – 85 копійок або ж взагалі нічого.

У документі перелічено близько 150 основних адміністративних послуг, більшість із яких пропонується зробити платними – з мінімальним тарифом у 20 гривень

Згідно із законопроєктом, якщо раніше реєстрація бізнесу або земельної ділянки була безкоштовною, то, у разі прийняття законопроєкту №4380, потрібно буде заплатити №4380. Вартість реєстрації шлюбу, як планується, зросте з нинішніх 85 копійок до 200 гривень. При цьому ті, хто користуватиметься електронними сервісами, можуть отримати знижку у 25%.

Очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк зазначила у коментарі для "РБК-Україна", що послуги з соціального захисту так і далі будуть безкоштовними для отримувачів.

Вона пояснила, що на низку адмінпослуг потрібно було підняти ціни, адже за деякі з них розмір плати становить 85 коп. і не переглядався з 1993 року.

Шуляк зазначила, що видатки на ЦНАП йдуть з місцевих бюджетів. Проте існуючі розміри плати за адмінпослуги покривають лише до 30% від видатків на ЦНАП. Переважно це лише за рахунок послуг з реєстрації нерухомості та паспортних послуг.

"Люди звільняються тому, що навантаження шалене, персоналу не вистачає, оплата праці неконкурентна. Система буде деградувати. Відтак, у ОМС шалений брак компенсаційний ресурсів на стале функціонування системи. Даний законопроєкт дозволить забезпечити більший рівень компенсаційності", – пояснила Шуляк.

Також додаткові ресурси потрібні і для цифровізації послуг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що урожай близький до нуля – ціна на популярний фрукт стане "захмарною". Урожай цього фрукта через заморозки буде в рази меншим, ніж минулого року. У деяких областях урожай близький до нуля. Це сильно вдарить по ціні.

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Хто така Олена Шуляк? Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

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