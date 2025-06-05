Чи допомогли шини врятувати літаки РФ від атаки дронів СБУ - названо нові деталі

Шини та намальовані на аеродромах літаки не змогли врятувати російську стратегічну авіацію від знищення в рамках операції "Павутина", зазначив Ігнат.

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Для чого на літаки РФ начіпляють шини / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Ігнат:

Операція "Павутина" є безпрецедентною

Покришки та малюнки літаків РФ вже стали мемом

Навішування шин на літаки може зменшити шкоду від уламків

Росія намагається захистити свою авіацію від атак дронів, вдаючись до незвичних методів. Так, росіяни навішують на літаки автомобільні шини та малює фейкові повітряні судна на злітних смугах, однак ці засоби не врятували російську авіацію від серйозних втрат унаслідок успішної операції СБУ "Павутина". Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що ця операція є безпрецедентною.

відео дня

Ігнат нагадав, що ще недавно знищення навіть одного стратегічного літака типу А-50 або Ту-22 вважалося великою перемогою. Цього разу підтверджено виведення з ладу значної кількості російських літаків, серед яких і унікальні моделі. Попри те, що ворог і досі має авіаційний потенціал і зберігається загроза нових обстрілів, масштаб втрат суттєво зменшив його можливості.

"Покришки, малюнки на злітних смугах літаків - всі з цього власне вже зробили певні меми. Не знаю, чим воно може допомогти", - зазначив Ігнат.

Юрій Ігнат пояснив, що такі засоби, як навішування шин, можливо, частково можуть зменшити пошкодження від уламків. Водночас він зазначив, що літаки не мають броньованого захисту — їхній корпус виготовлений із дюралюмінію, який легко пробивається навіть уламками незначних вибухових пристроїв.

"Тому всі вже з тих покришок посміялися. В тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію. Вони теж вже встигли потролити, що начебто ні покришки не спасли, ні намальовані на злітних смугах силуети літаків", - пояснив речник.

Операція СБУ "Павутина" - основні деталі / Інфографіка: Главред

Операція "Павутина" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін висловив невдоволення через удари Збройних сил України по російських військових аеродромах у межах спецоперації "Павутина". У відповідь українське МЗС наголосило, що Росія є державою-агресором, а дії українських військових мають оборонний характер.

Служба безпеки України провела унікальну операцію під назвою "Павутина", в результаті якої протягом кількох хвилин було знищено 41 літак стратегічної авіації РФ. СБУ оприлюднила вражаючі кадри цього удару.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив операцію СБУ, яка відбулася 1 червня. На його думку, вона може спричинити подальшу ескалацію, яку Сполучені Штати намагаються стримати.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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